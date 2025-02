Waldo Wolff volvió a reclamar por los detenidos porteños: "No tiene que haber presos en la Ciudad"

En diálogo con Eduardo Feinmann en A24, Wolff contó que la Ciudad “no está preparada para albergar presos, porque no tiene donde ponerlos, no tiene estructura y no le corresponde”, señaló, además destacó que “en el 2021 en la Ciudad había 60 presos, porque no tiene transferido delitos penales, en Pandemia dejaron de llevarse a los delincuentes con delitos federales”.