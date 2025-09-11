En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Aumento
Previsional

AUMENTO confirmadi por ANSES para jubilados: así queda la mínima para octubre

La ANSES aplicará un aumento en las jubilaciones y pensiones a partir de octubre 2025. Con este ajuste, ¿a cuánto se va la mínima?

Jubilados y AUH ANSES: cómo acceder a los CRÉDITOS de hasta $3.000.000
Jubilados y AUH ANSES: cómo acceder a los CRÉDITOS de hasta $3.000.000

Se trata de un incremento automático, enmarcado en la fórmula de movilidad mensual, que ajusta los haberes según el último índice inflacionario informado. Este mecanismo tiene como objetivo que los jubilados y pensionados no pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.

De cuánto fue la Inflación de agosto 2025

El INDEC informó que la inflación de agosto fue del 1,9%. Este porcentaje refleja la variación de precios de bienes y servicios de consumo masivo durante el octavo mes del año en todo el país.

En términos interanuales, la inflación alcanzó el 33,6%, un dato clave para dimensionar el impacto acumulado de los aumentos de precios sobre los hogares y que sirve como referencia central para las políticas económicas y sociales.

De cuánto será el aumento de jubilaciones y pensiones en octubre 2025

  • Con el nuevo ajuste, que se aplicará desde octubre, la jubilación mínima pasará de $320.277,17 a $326.362,44.
  • En tanto, la jubilación máxima, que en septiembre se ubicaba en $2.155.162,17, ascenderá a $2.196.110,25.

Estos aumentos impactarán de manera directa en millones de jubilados y pensionados que dependen de estos ingresos para cubrir gastos esenciales como alimentos, medicamentos y servicios.

¿Habrá bono extraordinario en octubre?

Resta la confirmación oficial sobre la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno viene otorgando en los últimos meses para reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados de menores haberes.

De confirmarse, este extra se sumaría al haber mínimo actualizado y permitiría que la jubilación mínima en octubre supere los $396.000, lo que representaría un alivio adicional frente al aumento sostenido de precios.

Jubilados_cobro
Asignación Universal por Hijo (AUH) en octubre

Con el incremento del 2,1 %, la AUH quedará en:

  • $ 117.505 por hijo menor.
  • $ 382.615 por hijo con discapacidad.
  • En la zona austral, los montos serán de $ 152.757 y $ 497.400, respectivamente.

Calendario de ANSES septiembre 2025: cuándo cobro

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Los beneficiarios podrán consultar el recibo de haberes en la plataforma Mi ANSES a partir del inicio del calendario.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 19 de septiembre
anses milei calendario 2.jpg
Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 3: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 4: 16 de septiembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de septiembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de septiembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de septiembre
  • Documentos terminados en 8: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se abonarán de la siguiente manera:

  • Primera quincena: del 9 de septiembre al 10 de octubre
  • Segunda quincena: del 19 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Para las asignaciones familiares de PNC, el pago estará disponible del 8 de septiembre al 10 de octubre, sin distinción por terminación de DNI.

Prestación por Desempleo

Los titulares del Plan 1 de Desempleo cobrarán en las siguientes fechas:

  • Documentos terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 22 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 23 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 24 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 25 de septiembre
