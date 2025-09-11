AUMENTO confirmadi por ANSES para jubilados: así queda la mínima para octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló la inflación de agosto 2025 y, con ese dato, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos que se aplicarán a jubilaciones y pensiones en octubre.
La ANSES aplicará un aumento en las jubilaciones y pensiones a partir de octubre 2025. Con este ajuste, ¿a cuánto se va la mínima?
ANSES confirmó el aumento: así queda la jubilación mínima en octubre 2025
Se trata de un incremento automático, enmarcado en la fórmula de movilidad mensual, que ajusta los haberes según el último índice inflacionario informado. Este mecanismo tiene como objetivo que los jubilados y pensionados no pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.
El INDEC informó que la inflación de agosto fue del 1,9%. Este porcentaje refleja la variación de precios de bienes y servicios de consumo masivo durante el octavo mes del año en todo el país.
En términos interanuales, la inflación alcanzó el 33,6%, un dato clave para dimensionar el impacto acumulado de los aumentos de precios sobre los hogares y que sirve como referencia central para las políticas económicas y sociales.
Estos aumentos impactarán de manera directa en millones de jubilados y pensionados que dependen de estos ingresos para cubrir gastos esenciales como alimentos, medicamentos y servicios.
Resta la confirmación oficial sobre la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno viene otorgando en los últimos meses para reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados de menores haberes.
De confirmarse, este extra se sumaría al haber mínimo actualizado y permitiría que la jubilación mínima en octubre supere los $396.000, lo que representaría un alivio adicional frente al aumento sostenido de precios.
Con el incremento del 2,1 %, la AUH quedará en:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Los beneficiarios podrán consultar el recibo de haberes en la plataforma Mi ANSES a partir del inicio del calendario.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Asignación por Embarazo
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Asignaciones de pago único
Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se abonarán de la siguiente manera:
Pensiones No Contributivas
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Para las asignaciones familiares de PNC, el pago estará disponible del 8 de septiembre al 10 de octubre, sin distinción por terminación de DNI.
Prestación por Desempleo
Los titulares del Plan 1 de Desempleo cobrarán en las siguientes fechas: