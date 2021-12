El drama de un músico de Memphis La Blusera: le amputarán una pierna

ruso beiserman 4.jpg

“Lamento comunicarles que tuve un accidente doméstico, me caí de una escalera podando y me fracturé los dos tobillos, una fractura expuesta. Creo que la semana que viene me operan, tendremos que dejar los shows para otro momento. Tengo una bronca terrible, en fin, los abrazo como siempre, hasta pronto. (Los mantendré al tanto)”, indicó en su momento el Ruso Beiserman.

Luego, hace apenas unos días, el histórico integrante de la banda que supo liderar Adrián Otero contó el drama que padece: “Hola amigos, no escribí antes porque estaba esperando algunos resultados de estudios con relación a mi accidente del 8/11/21, es muy duro lo que voy a contar; conclusión: deben amputarme la pierna izquierda hasta la mitad de la pantorrilla”.

Y cerró agradeciendo las muestras de cariño de los fans: “Infinitas gracias por todos los mensajes que me enviaron antes de este desenlace, igual espero volver a los escenarios cuando todo esto pase, los abrazo como siempre”.

