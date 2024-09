La firme reacción de Fernanda Vives ante la muerte de La Tota Santillán

Embed

Tras enterarse de la muerte de La Tota, Vives se volcó a su cuenta de Instagram, donde expresó que lamenta su deceso por el dolor que deben estar atravesando los hijos del animador.

"Estoy al tanto de lo que pasó, no quiero hacerme la bolu... y no decir nada. Me quiero solidarizar con sus hijos. A él no lo quiero nombrar, para mí ya es un tema absolutamente terminado, pero sí me solidarizo con sus hijos porque no tienen por qué pagar los platos rotos de los padres. Mi más sentido pésame a los 4", manifestó.

Las autoridades investigan las causas de la muerte de La Tota Santillán. Intentan determinar si se trató de un suicidio o un accidente doméstico.

Una amiga de La Tota Santillán reveló cómo fueron los últimos días de vida del conductor

La muerte de Daniel La Tota Santillán generó conmoción en el mundo de la farándula. El conductor fue encontrado sin vida en su domicilio en la zona de Castelar. La Policía aún investiga las circunstancias de su deceso.

En Socios del espectáculo hablaron con la cantante y bailarina Karen Salas, que fue amiga íntima del referente de la movida tropical.

“Chicos, esta noticia es algo impensado, realmente impensado”, exclamó la mujer apenas empezó a hablar del deceso de Daniel La Tota Santillán.

“¿No pensaste nunca que él podía en todo caso, si se confirmara un suicidio, querer quitarse la vida?”, indagó Rodrigo Lussich. “No, no en este momento sinceramente no”, precisó Karen.

“Estaba muy bien, estaba mejor que nunca. Si bien tuvo el episodio de su momento cuando estábamos juntos en la radio, tuvo un brote, desequilibrio por parte de la medicación, que estaba tomando”, agregó.

“¿Estaba estabilizado a nivel psiquiátrico?”, consultó Lussich. “Estaba medicado porque le habían declarado que tenía bipolaridad. Estaba con su asistente terapéutico, estaba tratando con su psicóloga, que de hecho es mi psicóloga, recién acabo de cortar con ella y me dijo que es imposible que estemos hablando de un suicidio", sostuvo.

Al finalizar, Karen destacó que La Tota estaba pasando por un buen momento a nivel profesional. "Estaba con trabajo y eso lo tenía muy contento", remarcó.