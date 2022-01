Vico D'Alessandro, de novio con la ex de otro galán

Victoria Dalessandro julia Zanettini posteo.jpg Victorio D'Alessandro y el mensaje con el que blanqueó su relación con la modelo argentina Julia Zanettini.

Claro que el mensaje original de la modelo en el posteo de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 66 mil seguidores, fue "Feliz año nuevo, con mucho amor", teniendo en cuenta que el 2021 significó el fin de su relación con Alfonso y claramente le trajo este nuevo amor.

victoria Dalessandro y Julia Zanettini en la playa.jpg Victoria D'Alessandro y Julia Zanettini recibieron el 2022 más enamorados que nunca.

De esta manera, sin mensajes demasiado acaramelados, Victorio D'Alessandro blanqueó su relación con Zanettini. Recordemos que hace un par de años, Vico fue señalado como galán de Pampita (cuando estaba soltera, claro) y de Sol Pérez, rumores que en todo momento desmintió rotundamente. En tanto, su nueva y verdadera pareja Julia Zanettini es una modelo argentina que trabaja hace varios años en España, y durante tres meses durante 2021 mantuvo una historia amorosa con el también galán, Benjamín Alfonso.

Victorio D' Alessandro habló por primera vez de los rumores de romance con Pampita

Fue allá por diciembre de 2018 cuando Victorio D' Alessandro se convirtió en protagonista de un rumor bomba: en "Confrontados" (El Nueve) aseguraron que el actor habría vivido un affaire nada más y nada menos que con Pampita.

Indignada, la modelo salió a desmentir de manera tajante la noticia: "¡¡Mentira total! ¡Que los de 'Sugar' hagan prensa con otra cosa y no se cuelguen de mí! Vergüenza dan los periodistas que ponen cualquier cosa sin chequearlo. ¡Ni lo conozco!", le escribió en Twitter a Rodrigo Lussich, conductor del programa.

vico d'alessandro pampita.jpg

Por su parte, D' Alessandro se había llamado a silencio... hasta este momento. En una nota con Catalina Dugli en su ciclo radial "Agarrate Catalina", el protagonista de "Sugar" dijo: "A Carolina la he cruzado porque lo conozco a Pico, tengo buena relación con él, no sé tal vez filtraron eso y se habrán equivocado. Pero no lo sé", aseguró sobre la buena relación que tiene con Pico Mónaco, con quien Pampita está en plena reconciliación.

"Mucha atención no le presté, trato de no engancharme porque mi carrera va por otro lado. Prefiero ser noticia por mi trabajo. Lo otro lo respeto pero nunca me enganché ni me interesa tampoco", añadió Vico.

Además, reveló que "estoy conociendo a alguien. Estoy muy bien. No quiero decir más nada porque no quiero quemar cómo vienen las cosas".