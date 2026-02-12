"Adictos y cristianos": el fuerte mensaje de Milo J tras los polémicos los dichos de Andrea Rincón

El trasfondo no es menor: la exvedette atravesó en el pasado problemas de adicciones y logró superarlos apoyándose en la fe. Incluso, en 2023 reafirmó su compromiso religioso con una ceremonia de bautismo en la Iglesia Épica.

Qué había dicho Andrea Rincón sobre Milo J

Tras el show de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl, que generó el rechazo de Donald Trump, se abrió un debate sobre los mensajes ocultos en las canciones de algunos artistas. En ese marco, Andrea Rincón tomó la palabra en la escena local y apuntó directamente contra Milo J, a quien señaló como un exponente de la música argentina que refleja esa tendencia.

En una entrevista con Pía Shaw, la ex Gran Hermano aseguró que en la industria musical “están comprando almas y haciendo ritos satánicos”, siempre desde su mirada religiosa y personal.

Para fundamentar su postura, Rincón analizó: “En un recital donde hay un montón de pibes y los que están cubiertos, ¿Son conscientes de lo que está sucediendo? Están comprando almas con la música simplemente. O sea, escuchás los artistas que están número uno… y escuchá como cantan”.

Luego agregó con firmeza: “Perdón que lo diga, las letras que tienen, la apología que hacen, lo que les entra a los pibes. La apología de que lo más importante es el dinero, el sexo. Para mí fue una liberación hablarlo y no me interesa. Hoy ya no me interesa que digan que estoy loca”. Y continuó con su análisis sobre Milo J: “Está todo a plena vista. ¿Alguna vez lo viste reírse a Milo J? Claramente está totalmente poseído. Perdón que lo diga. Estoy haciendo un disco y tiene que pasar por los santos umbandas y no se qué”.

En su relato, también se refirió a las comunidades originarias: “¿Quiénes son? Dicen que son los que cuidan a los pueblos aborígenes. Yo voy a los pueblos aborígenes siempre. Creen en Dios. Yo voy hace 7 años y nadie habla. Los invito yo a ir donde llevo donaciones tres veces al año. Meten cosas a través de la música”.

Sin miedo a las repercusiones, Rincón fue más allá: “Si es un santo qué tiene que ver con Dios… En un escenario tiraron el coso, empezaron a acuchillar y no creo que sea un santo muy bueno que digamos. Diciendo estas cosas debo de estar llena de alfileres. Todos altares de estos umbandas”.

“Tengo al uno, a Jesús, que me está cuidando las espaldas. Lo que tengo que hacer es caminar derecha. Porque la primera puerta que abrís entra todo. Lo único que tengo es caminar derecha. El último año estudié apocalipsis. Si leés estamos en los últimos tiempos. No el fin de un ciclo sino que arranca otro mejor y por eso están haciendo esto, les queda poco tiempo”, concluyó convencida.