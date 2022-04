Agustín H, el estilista de los famosos, nos adelanta los looks para los Martín Fierro 2022

Sus primeros pasos en el mundo de la peluquería fueron en Paulino Acosta y Jacques Fourcade, gracias a su espíritu innovador y sus grandes capacidades en el rubro rápidamente logro hacer su camino abriendo su salón en San Nicolás.

Su paso por Jacques Fourcade fue el inicio de su carrera en el mundo de los desfiles de moda, participó en Asunción Paraguay y en Costa Salguero para una reconocida marca de cosmética Capilar, también Cecilia su gran amiga fue quien le abrió las puertas al mundo de los desfiles, le presentó a Javier Luna un reconocido peluquero de la farándula, quien no dudo en invitarlo a trabajar juntos viendo las capacidades de Agustín, formaron grandes equipos de trabajo hasta el día de hoy, en desfiles como Pinamar Moda look, Peinando a modelos como Nicole Neumann, Julieta Prandi, Sofi Jujuy Gimenez, Sofía Zámolo, Sol Villarreal, Maypi Delgado, Alejandra Maglietti, Soledad Solaro.

Otra de las grandes producciones realizadas junto a Javier, fue para Benito Fernández, en su presentación otoño invierno 2018 “Bosque encantado” realizado en Hipódromo de Palermo con figuras como, Julieta Prandi, Coni Mosquera entre otras. En 2019 peino en la Expo novias a modelos como Priscila Crivocapich, Sol Villareal, Conie Mosqueira entre otras.

Participó como estilista en producciones de Machado Sicala, peinando a Georgina Barbarrosa. Hoy en día Agustín se encuentra 100% abocado a sus salón, recibiendo a artistas y deportistas de la ciudad que triunfan en el mundo, como el Arquero de la Selección Argentina Juan Musso, Bebé Contempomi, Dario Cvitanich o también peinando a los artistas que visitan el teatro, como Carmen Barbieri y todo su elenco. En la siguiente nota, además de hablar de su exitosa profesión, nos adelanta los posibles looks para los premios Martín Fierro 2022.

Sofía Zámolo

-¿Cómo es la vida de un estilista?

Es muy enriquecedora, ya que acomopaño a las personas a verse bellas, y siempre surgen charlas interesantes, y generalmente los cambios de look vienen acompañados de muchos cambios internos de las personas y me encanta ser parte.

-¿Cuáles son los principales retos de tu trabajo?

Mis principales retos son mantenerme siempre con la mente abierta, innovando y seguir evolucionando como profesional y como humano, creo que la mente no tiene límites lo que me proponga va a llegar, Sueño con trabajar en grandes capitales de la moda y estoy trabajando por ello.

-¿Cuáles son tus principales trucos de belleza?

Siempre hablo mucho con el cliente previo al corte, y en base a su estilo de vida, sus deseos, sus rasgos y su personalidad diseño un look que lo acompañe, siempre hay un look para cada tipo de cabello y persona! También me encanta compartirle trucos para el día a día y que lo lleven siempre como recién salido de la peluquería. Me enfoco mucho en el cuidado capilar y me encanta el uso de productos de styling tanto para el salón como para que el cliente tenga en su casa.

-¿Qué se siente al tener de clientes a varios famosos o haber trabajado con varios de ellos?

Es muy gratificante que gente que trabaja de su imagen me elija y confié en mi. Siempre doy lo mejor a la hora de trabajar.

-En los premios Martín Fierro, ¿qué estilo crees que va a primar?

No hay un solo estilo definido eso es lo lindo, depende mucho del look que lleve la persona y su personalidad, hay looks más estructurados que utilizan mucho el wet hair raya al medio o al costado bien marcada y cabello recogido otra opción un poco más descontracturada es el flequillo se utiliza mucho en recogidos para suavizar rasgos y por último las que nunca fallan las ondas en todas sus versiones waves, new waves y beach waves.

-¿Qué figura te gustaría peinar que aún no hayas tenido la posibilidad de hacerlo?

Dos cosas me gustaría, soy amante del fútbol y Me encantaría cortarle el pelo a Riqueleme y también me encantaría peinar a Tini ya que mi hija es fanatica y ella disfrutaría mucho ese momento.