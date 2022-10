Alejandra Suárez: "Siempre amé la moda"

-¿Cómo comenzaste profesionalmente?

Comencé como modelo, siempre amé la moda, me divertía vestirme diferente, usar sombreros, reformar, diseñar y combinar prendas… Ya estando en el último año de la carrera de Relaciones Públicas, decidí ir a La Rural, al evento BAF ( Buenos Aires Fashion Week) no tenía entradas, había una cola larguísima de gente. Yo flaquita y lookeada caminé hacia adelante y me dejaron pasar creyendo que iba a desfilar. Ahí me preguntaron de qué agencia era y como dije q no era modelo me propusieron hacer un book. Mis primeras fotos fueron con Machado/Cicala. Me encantó hacer la sesión. Envié las fotos a varias agencias y me llamaron de Dotto Models en donde comencé a trabajar como modelo.

Paralelamente trabajé en Chile unos meses en una agencia de modelos y con Elite Models viajé a Seoul (Corea del Sur) y a Shanghai (China) en donde hice varias campañas como por ejemplo Epson y varias marcas de ropa y lenceria. Fue todo un desafío, viaje sola y estaba en un lugar con una cultura completamente distinta. Fue muy enriquecedor. A mi regreso a Buenos Aires continué trabajando en Dotto Models. Hice desfiles, gráficas, comerciales, catálogos y editoriales. Para mi fue increíble salir en revistas tan importantes como Gente, Para TI, Planeta Urbano…Hacer desfiles como los de Giordano, entre otros, gráficas como la de Ricky Sarkany o salir en la portada y hacer las notas del suplemento Mujer del diario Clarín. Participar del Festival de Cine de Málaga (España) y hacer fotos para marcas internacionales. Fue un sueño!

-¿Qué formación académica tenés?

Soy Licenciada en Relaciones Públicas. Me recibí en la UADE ( Universidad Argentina de la Empresa), por mandato familiar “tenía que ser universitaria” y elegí RR.PP. porque combina comunicación, medios audiovisuales, cultura general, ceremonial y protocolo, que siempre me gustó mucho, así como también el armado de mesas etc.

-¿Cómo siguió tu vida?

Estudié también actuación en el Teatro San Martín (con Lorena Vega, Carolina Adamovsky y Patricia Gilmore) y en el teatro El Vitral con Pino Siano. Trabajé hasta pocos meses antes de tener a Mila, mi primera hija (hoy de 12 años) luego tuve a Valentino (cumplirá 11 años en noviembre) se llevan un año y cuatro meses. Me dediqué varios años a la maternidad a full. Mientras tanto también grabé unos programas de maternidad con Ernesto Sandler (dueño de Utilísima) Me separé hace varios años y continué trabajando como modelo en desfiles, catálogos y gráficas.

-¿Qué estás haciendo actualmente?

Actualmente soy mamá, continúo trabajando de modelo, actuando y trabajando con mi amigo Laurencio Adot.

-¿Qué hacés con él?

Realmente somos muy amigos. Lo quiero mucho, es un ser increíble, además somos vecinos. Nos conocimos hace varios años en un desfile. Un domingo, estábamos almorzando juntos en el barrio y paseando a Winston (su hermoso perro) y me preguntó si quería trabajar con él. Súper contenta con la propuesta le dije que me encantaría! Trabajo y aprendo mucho con él y Thiago Acevedo (su socio).

-¿Qué proyecto tenés actualmente?

Actualmente tengo muchas propuestas relacionadas con los medios que me entusiasman mucho… pero se las contaré apenas firme, promesa.

-¿Cómo te ves a futuro?

A futuro me veo como una mamá viendo crecer a mis hijos y aprendiendo mucho también de ellos. Quisiera que sean felices y se desarrollen en lo que más les guste. Personalmente, me encantaría actuar, conducir, comunicar, trabajar creativamente, me encantan los medios audiovisuales! Y, dentro de unos años, releer esta nota y enviarte un mensaje diciéndote que lo he logrado.