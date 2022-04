Alfano reivindicó el espacio de las divas

Y Alfano dijo que sí, suponiendo que lo suyo sería la conducción del ciclo sólo por la rutilancia de su nombre y su trayectoria de gran figura televisiva, y la realidad es que terminó siendo una panelista más. Sin estelaridad, que no siempre hablaba, que no siempre era distinguida y eso se fue acentuando tanto que terminó sintiendo que ya no era aquella Graciela estrella, sino una asistente para redondearle los temas menores a Pallares y Lusich, aunque no siempre. Lo suyo era en silencio y con mucha gestualidad.

Cuando uno revuelve el archivo y salta que Alfano le disputó la marquesina a su colega y diva Moria Casán en el circuito teatral de la avenida Corrientes, en el esplendor de sus carreras, resultaba raro su lugar en “Socios”.

Cuando recordamos que Graciela determinaba que en sus elencos no podía haber rubias que le pudieran competir el dorado de su cabellera. Tampoco que alguna figura pudiera quitarle brillo sobre el escenario. O alguna belleza que en su vestuario se acercara a los tonos o diseños de su vestuario artístico quedaba afuera del elenco sino cambiaba radicalmente sus modelos.

Entonces yo no sabía cuánto duraría la ecuación completa de “Socios”, cuanto soportaría Graciela Alfano sin tomar las decisiones de los programas, cuánto aguantaría no abrir la boca en toda una jornada del aire televisivo, ni cuánto pasaría para que digiriera que a la salida del estudio los cronistas y movileros buscaran a otras figuras para entrevistar y no a ella.

Un día, la sangre llegó al río. Graciela se cansó de tanto chiquiteo, de tanto manoseo y tantos olvidos y dejó aflorar en toda su dimensión a la diva que lleva adentro. Y sin que alguno la invitara pasó por el estudio desde donde salía en vivo el ciclo de Carmen Barbieri y le pateó el tablero a Pallares y Lusich y se fue al diablo.

Ni siquiera dijo al aire de “Socios” que ella era una diva, que debía ser la conductora de ese programa y no una panelista muda, y que se iba al carajo. Así no más.

A quienes no conocen a Graciela Alfano les decimos que bastante duró, pero para tenerla en un proyecto hay que el manual de cómo se hace una diva, cómo es su ingeniería y arquitectura y aunque hoy la ninguneen con el dibujito animado de un pato, aunque lleguen otros nombres como posibles reemplazantes, la diva se fue para nunca más volver. Por los siglos de los siglos… amén.