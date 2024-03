Andrea Vitali, la escritora revelación, estará en la Feria del Libro 2024

-¿Cuándo descubriste tu vocación y cómo fue tu formación académica?

Mi padre era muy exigente con respecto al estudio pero siempre fui niña mimada, no solo de ellos sino también de toda la familia. Desde chica mi padre me dijo que yo tenia buena narrativa. Nunca tuve errores de ortografía. Además, cuando necesitaba algo de ellos, o si me enojaba, o si tenía que pedir disculpas, era más fácil para mi escribirlo.

-¿Cómo fue tu formación académica?

Fui a una escuela primaria bilingue en Belgrano. Tengo cumplido el bachillerato y soy profesora de Inglés. Siempre me gustó estudiar idiomas.

-¿Cuándo sentiste que debías dedicarte profesionalmente?

Con respecto a ser escritora, desde adolescente, pero a veces la vida te lleva por diferentes caminos, y depende de cada uno encontrar ese rumbo otra vez.

3cbddd5e-dd29-4d0b-9ee3-e6471ded9807.jpg

-¿Qué estás haciendo actualmente?

Me dedico a escribir, tengo algunas inversiones inmobiliarias y realizo tareas del hogar.

-¿Cuál es la temática del libro que estás presentando y su temática?

Es una novela romántica y de misterio. La protagonista es una diseñadora de interiores que va a un hotel a planificar unas ampliaciones, pero ese hotel no es tal y su dueño es un hombre con un pasado tormentoso. Ambos se sienten atraídos y el desenlace deberán leerlo en el libro, por supuesto. (risas).

-¿Quiénes y qué cosas te inspiran?

Mi padre escribía poemas, los cuales quiero publicar. Me inspiran las historias de vida, además de las películas.

-¿Cuáles son tus referentes?

Me gustan José Mauro de Vasconcelos, Cortázar, Lewis Carroll, Saint Exupery, además de muchos autores contemporáneos. También los de terror y misterio, como Allan Poe y Stephen King.

-¿Es cierto que vas a estar en la Feria del Libro y además firmarás allí ejemplares?

Así es, estoy muy feliz. Estaré el viernes 26 de abril de 18 a 19 en el stand 620, Pabellón Azul.

-¿Cómo continúa tu carrera?

Mi plan es seguir escribiendo y publicar más libros. Este libro es el primero de una saga de cuatro.

-¿Cuáles son tus planes a futuro, además de completar la saga?

Mi sueño es poder hacer una serie o una película o novela.

-¿Cuál es tu mayor sueño?

Me gustaría que mis libros traspasaran las fronteras y que sean reconocidos en el exterior y, que en un tiempo no muy lejano, enviarte un mensaje, recordarte esta entrevista y decirte que lo he logrado.