Ángel de Brito reveló qué participante del Bailando 2023 está entre las favoritas para llegar a la final

Acto seguido, el comunicador opinó sobre la reemplazante de Noelia Pompa y lanzó: "Entre las cuatro finalistas".

La influencer abrió el martes la ronda con su bailarín Sandro Leone e hicieron un adagio. La pareja que obtuvo múltiples elogios del jurado logró hacer 26 puntos.

Ángel de Brito anunció la sorpresiva despedida de una angelita: "Voy a llorar"

Este jueves, en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito anunció la inesperada despedida de una angelita. "Hoy lloró por teléfono", adelantó el periodista.

"La que se despide del programa es Nazarena Vélez", informo el presentador y agregó en chiste: "Nazarena va a llorar por sus hijos". "¡Ay, no!", se lamentó Yanina Latorre.

"Lloré hoy. Me voy a hacer temporada de teatro. Voy hacer con Gladys Florimonte, en el teatro Candilejas, Dos locas de remate, la obra que hizo Solita (Silveyra) con Verónica Llinás. Me encanta, el director me encanta, todo me gusta", contó Vélez.

"Voy a llorar en serio. Voy a extrañar horrores", aseguró la actriz. "Y nosotras...", le respondió Marcela Feudale. "Pero de verdad necesito hacer teatro, necesito laburar, y aparte tengo la oportunidad de llevar a Carlos Paz la obra que estoy haciendo en Andamio 90 (Ya lo sabía)", detalló.

Ahí, Ángel le consultó: "¿Y te vas con toda la familia? "Sí, claro que sí. Lucas (Rodríguez) también va a trabajar", le contestó. Más adelante, el conductor reveló que Nazarena le "lloró por teléfono". "Tuve todo el drama en privado", agregó.