Ángel de Brito se metió en el interminable conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado

Angel 1.jpg Ángel de Brito desde sus historias de Instagram se metió en la guerra que Luciana Salazar mantiene con Martín Redrado.

"¿Por qué Redrado tiene que hacerse cargo económicamente de Matilda y supuestamente no es su hija?" fue la consulta que le llegó a Ángel de Brito y éste no dudó en sentar su posición respondiendo fiel a su lacónico estilo con un "Inentendible".

En tanto, entre otras de las tantas y variadas consultas que recibió el periodista desde sus redes, tras la impensada salida de Graciela Alfano de Socios del espectáculo (El Trece) al sentirse destratada por los conductores, los usuarios quisieron saber si la ex Miss siete días pasaría por LAM esta semana. Y como de Brito no tiene secretos con su fandom, no dudó en contar que estará este martes 26 de abril. Seguramente se sentará como angelita invitada, mientras sigue de vacaciones Ana Rosenfeld quien se reintegrará el al programa el próximo jueves.

Angel 2.jpg Ángel de Brito anunció la visita de Graciela Alfano a LAM (América TV).

Luciana Salazar y Martín Redrado a juicio: los duros mensajes de la modelo contra el economista

Después de la mediación fallida en la que no llegaron a un acuerdo judicial a comienzos de abril por los desacuerdos que mantienen desde que se separaron por lo que la siguiente instancia es ir a juicio, por la noche Luciana Salazar sorprendió con durísimos posteos contra su ex, Martín Redrado.

"Acaba de terminar la mediación entre Luciana Salazar y Martín Redrado. Se habrían visto las caras. Finalmente, Luciana lleva a juicio a Redrado", había informado Paula Varela desde Socios del espectáculo (El Trece). Y agregó que "Podría haber acciones por incumplimiento del señor Redrado y también una denuncia penal. Se puso caliente la cosa entre ellos dos".

Luciana Salazar historias .jpg Los misteriosos mensajes de Luciana Salazar a través de sus redes sociales.

Así es que por la noche la rubia sorprendió en las redes sociales, publicando duros mensajes que muchos infieren están destinados a Redrado. "Acabo de recibir un mail que me demuestra lo que sos capaz de hacer. No puedo entender tanto odio. No le encuentro explicaciones a tanta maldad", comenzó su furioso descargo Luli.

Al tiempo que agregó en la primera de las 3 historias virtuales "Siempre te metiste con lo más sagrado para mí. Quisiera encontrar las fuerzas para poder contar todas las cosas que me guardé tantos años y que recordarlas aún me afectan. Y muchas tienen que ver con la maternidad". En tanto, en la segunda se limitó a asegurar "Siento tristeza y asco a la vez", mientras que en la tercera disparó alarmante "Espero que no me pase nada porque indudablemente esta persona es capaz de hacerme cualquier cosa".