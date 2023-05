Aseguran que Benjamín Vicuña y Cecilia Bolocco tuvieron un romance y cuánto tiempo duró

Ante semejante bombazo, los intrusos pidieron detalles de semejante información. Según Solís, el romance entre el actor y la modelo sucedió a comienzos de los 2000, cuando se conocieron en una trasmisión benéfica de la televsión trasandina.

Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña estuvieron juntos - captura Intrusos.jpg

“Hay una información que maneja gran parte de la prensa chilena, y es que en una gira de Teletón hubo un romance de una noche o un par ”, reveló el preriodista. Así como también explicó por qué el romance nunca tomó trascendencia.

“Curiosamente, estas relaciones que no se vinculan con gente de poder, figuras de peso político o empresarial no trascienden a los medios de comunicación y no se publican. No le dan mayor difusión”, aseguró el chileno.

En tanto, concluyó que la ex de Carlos Menem nunca tuvo interés en que este breve affaire se conozca públicamente, dado que no le interesa quedar relacionada con determinados perfiles: “Cecilia siempre busca que salga público cuando hay una relación con una figura de poder. Recién ahí puede dejar el ámbito privado y hacerse público”.

Las fotos del lujoso y secreto casamiento de Cecilia Bolocco y Pepo Daire

En octubre de 2022, Cecilia Bolocco se casó a los 57 años con el magnate chileno José “Pepo” Daire. La ex del ex presidente Carlos Menem dio el sí en una lujosa fiesta en la que no faltó su hijo Máximo, que tuvo con el argentino, y que la llevó del brazo hasta el altar.

bolocco.jpg

Bolocco y Daire están en pareja desde hace 6 años y estuvieron varios meses planeando el enlace. En la fiesta cantó el músico trasandino Fernando Carrillo y el imitador de Barry White.

Para su tercera boda, Bolocco eligió un vestido de la diseñadora colombiana Silvia Tcherassi de color blanco con estampas florales en azulino.

El pelo lo lució suelto con raya hacia el costado, una gargantilla de diamantes, un gran anillo con piedra azul y un par de pequeños aros haciendo juego. El make up fue muy natural que resaltó con sombra marrón en los párpados. Además, llevó un pequeño ramo de flores blancas y un rosario. En tanto, el novio usó un traje azul con corbata. Ambos recibieron la bendición de un sacerdote.

Bolocco casamiento bailando.jpg

En las redes, Diana -la hermana de Cecilia- comentó: “Como ya salió en varios medios, lo puedo contar. Ayer mi hermana querida se casó con Pepo, su compañero de mucho tiempo. Fue todo muy lindo y emotivo y un privilegio haber compartido esta preciosa celebración".

"Por respeto a su privacidad (y sus deseos de que así se mantenga) sólo voy a compartir fotos de mi familia. Qué les parece los mini novios?", sumó la hermana dando a entender que los novios pidieron que no filtraran nada de la boda en las redes.