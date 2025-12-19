Así fue la despedida de Sandra Borghi al despedirse del noticiero de El Trece: "Elijo..."

“Cumplir 50 años fue una bisagra en mi vida. Una bisagra de tomar decisiones y eso es lo que estoy haciendo”, recordó. En la despedida, estuvieron presentes sus hijos: “Ellos tienen una mamá que admiran y cada esfuerzo que hice por ellos valió la pena”.

Borghi había iniciado su etapa como conductora de ese espacio informativo en marzo de 2022. Por último, aseguró: “Elijo cerrar un ciclo y también una etapa”.

¿Qué pasó con Sandra Borghi en El Trece?

Hace unos días, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que la conductora de Mediodía Noticias(El Trece) se despedirá de la pantalla próximamente y recordó algunos de los conflictos más grandes que tuvo con el canal: "Viene con varias internas con sus superiores, empezó todo con el tema Fabiola, después con que no la dejaban hacer streamings a ella y a otras conductoras".

"Vienen de varias discusiones con Ricardo Ravanelli que es el gerente de noticias del canal, de gran trayectoria, parece que está todo pésimo. Y a fin de año dejarían que siga su curso y tome otro rumbo", agregó.

"No la quieren ni ver. El tema es con el canal y puntualmente con el noticiero. De hecho hubo despelote cuando la pusieron con Fabián Doman porque el noticiero nunca presta nada", cerró De Brito.

Luego de esta información, Pablo Montagna aportó más detalles y al aire del ciclo de streaming Ya fue todo, contó: "Sandra se va de El Trece, de Artear, están buscando la fecha final". "Iría en el lugar de Horacio Cabak en LN+", anunció el periodista.