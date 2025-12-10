A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
teatro

Así fue la primera función de despedida de PresiDante con Dante Gebel junto a varios famosos

Anoche una cumbre de celebrities acompañó a Dante Gebel en la despedida de “PresiDante”. Todos los detalles.

10 dic 2025, 07:00
Sin título
Sin título

Después de una imponente gira internacional junto a Presidantetour —con más de 100 funciones alrededor del mundo, más de 700 mil espectadores y un recorrido histórico por las 23 provincias argentinas, siempre a sala llena— Dante Gebel llegó al Teatro Gran Rex para coronar su gira por el país con dos funciones despedida que marcan un hito en su trayectoria. Anoche su primera función de despedida, se vivió con una emoción especial y con la energía inconfundible de un público que lo ovacionó de pie.

Sin título

En una velada que tuvo el brillo de los grandes acontecimientos, la función contó con la presencia de destacadas figuras del mundo del espectáculo, entre ellas: Graciela Alfano, Agustín “Rada” Aristarán, Dady Brieva, Chino Volpato, Miguel Del Sel, Miguel Ángel Rodriguez, Gastón Pauls, Juan Alberto Mateyko, Amalia “Yuyito” González, Fátima Flores, Julián Weich, Silvia Fernández Barrio, Marina Calabró, Rolando Barbano, Pampito, Matías Vázquez, Adrián “Maravilla” Martínez, Pablo Giralt, Matías Santoiani, Rodrigo Tapari, Ana Rosenfeld, Manuel Wirtz, Walter Erviti, Pablo Migliore, Lucila “La Tora” Villar, Sergio Gonal, Pablo Codevilla, Coco Fernández y Gabriela Sobrado, entre varios más que se sumaron para celebrar este cierre inolvidable.

Sin título

Hoy tendrá lugar la segunda y última presentación, con la que Gebel se despide del público argentino sellando una gira que ya forma parte de los grandes sucesos del año y listo para continuar a partir de febrero con la gira internacional por más países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Embed
Sin título
Sin título

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp

Lo más visto