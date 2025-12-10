Así fue la primera función de despedida de PresiDante con Dante Gebel junto a varios famosos

Después de una imponente gira internacional junto a Presidantetour —con más de 100 funciones alrededor del mundo, más de 700 mil espectadores y un recorrido histórico por las 23 provincias argentinas, siempre a sala llena— Dante Gebel llegó al Teatro Gran Rex para coronar su gira por el país con dos funciones despedida que marcan un hito en su trayectoria. Anoche su primera función de despedida, se vivió con una emoción especial y con la energía inconfundible de un público que lo ovacionó de pie.