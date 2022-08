Barbie Di Rocco, la escritora y activista trans se sumó a Sex

Sin título.png

"Es la primera vez que hago teatro y me encanta meter mi humor, que es bastante ácido. La gente no espera una chica trans diciendo verdades en el monólogo de la deconstrucción y yo me sentí muy cómoda. Estoy muy contenta y feliz por el recibimiento del público y de todo el elenco, la producción y de Muscari". remarcó.

Di Rocco, quien escribió 2 libros infantiles sobre educación sexual integral y diversidad, participará del show los sábados y domingos pero Sex sigue en cartel de jueves a domingos en Gorriti Art Center con un elenco encabezado por Diego Ramos, Romina Richi y Noelia Marzol con su panza de 5 meses de embarazo.