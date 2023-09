Cecilia Oviedo se refirió a las cirugías estéticas: "Las chicas más jovencitas se están haciendo muchas cosas"

A Ceci se la ve muy activa, en distintas rutinas de gimnasio y sesiones estéticas. “Estoy yendo a trabajar mucho mi imagen y lo físico. Estoy bajando un cambio en la exposición. Venía de Divas donde todo era con menos ropa –se ríe- pero al final voy entendiendo que la gente también sigue a la persona, a la artista. En mi caso no aparecía tan expuesta como otras chicas. Me voy divirtiendo en cada cosa que hago”, dice entre sonrisas pícaras y frescas.

Tiene clarísimo lo que quiere y conoce los límites que hay que tener cuando estás en una industria que te exige siempre un poquito más y así lo explica cuando dice que “el medio te lleva a que te cuides mucho. A que vivas para vos misma y estando siempre en plenitud”.

Pero no deja de resaltar que existe una necesidad de las nuevas camadas de estar siempre en la estética haciéndose algo, y que eso no es tan saludable en el largo plazo: “Hoy en día las chicas más jovencitas se están haciendo muchas cosas y terminan todas con las caras iguales. La nariz, el botox, los labios rusos, yo comparto que te hagas cosas para estar mejor, pero no me parece que tengas que ser una muñeca inflable. Para mí tiene que ser muy delicado, que se note y que sea estético. Pero las chicas más jovencitas quieren más y más y se está conformando como una adicción. No se dan cuenta que se lastiman haciéndose tantas cosas. Creo que tiene que haber un límite”.

“La gente vive de la imagen. La imagen influye mucho por lo que decía antes, que el medio va llevando a que cada día te cuides más, a que uno se vaya haciendo cosas y eso es lo que está pasando hoy en día”, remarcó la exuberante Oviedo, quien hace unas semanas había realizado junto a Gonzalo “El Patón” Basile una producción fotográfica para la plataforma Divas, donde se los puede ver posando juntos y acaparando las miradas de los fans.