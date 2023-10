Charlie Anderle, el actor que participó en series de Netflix: "Me gustaría interpretar más papeles argentinos"

34ff676f-0b43-4630-b388-133aafe81286.jpg

Luego detalló: “Cuando tenía 13 años le pedí a mi mamá que me llevara al casting de amigovios, estaba enamorado de la rubiecita…me iba acostar a la tarde la siesta y me imaginaba que estaba en la serie… Nunca me llevo, pero recuerdo que le dije que no se lo iba a perdonar, pobre vieja, laboraba todo el día. También me prometí algo que, si cumplí, cuando pudiera yo solo iba a ir y convertirme en actor".

"A los 20 me mude a Alemania, y un par de años mas tardes a España y ahí ya no paré, me mude con la idea de dedicarme solo a esto, al principio fue duro porque me encasillaban de “Argentino” y yo, que siempre había destacado por mis mil caras, por transformarme completamente entre personaje y personaje, por investigar no solo en la manera se mueve un personaje, sino indagar en el pasado, en su color de voz, en sus micro gestos, en sus deseos, en todo, odiaba que me dijeran, que un papel era o no era de “argentino” sin mas, yo me peleaba y decía, argentino y que mas? Que le gusta hacer, que sueña, que desea, con que llora, de que trabaja, mil cosas hay antes que decirme que un papel es de “argentino, no era nada, estaba vacía para mi esa respuesta, con el tiempo, deje de intentar luchar contra los prejuicios de la industria y “las normas establecidas” y dije, ok, si acá no ven mas allá del acento y la nacionalidad, entonces tengo que tener muchos acentos y nacionalidades, y me seguí formando, por ejemplo, estudie con Raquel Carballo, la coach del Chino Darín en acento neutro peninsular, posiblemente la mejor coach de España., ella me decía siempre “media hora por día Charlie” y yo le metía 8 horas, así fue como hasta me convertí hoy en coach además", añadió sobre su pasión por esta profesión.

1c3a9f96-a1da-4203-9645-d50267214dd9.jpg

"Pero nunca me iba a imaginar que mi regreso a la argentina seria de la mano de un personaje Español una serie en Netflix, buscaban Madrileños, me junte con Felipe Gómez Aparicio en Madrid este agosto, y comentábamos, que increíble, el único madrileño de la serie, más allá del diré de fotografía que también lo és, y soy más argentino que el dulce de leche. Hoy esta de moda ser economista con todo lo que esta pasando en estos tiempo, a veces lo pienso, me voy con el equipo económico del próximo presiente a ver si ayudo a la argentina, jaja ahora en serio, el arte creo que es lo único que nos salvara, que nos da sentido a la vida.Me crie sintiendo que Al Pacino era como un tío lejano al que no veía nunca en las fiestas familiares, pero que yo quería mucho, y que imaginaba que el también!, Ese es uno de mis referentes, los grandes de antes", indicó.

"Pero no solo actúo, también escribo mis propias obras y las dirijo y cuando puedo las produzco. Lo ultimo que hice en Buenos Aires en teatro es una micro obra escrita por mí La pareja perfecta, y otra “A la cama con Carla” en Barcelona. Y luego una participación en SENNA, la serie que se estrena en el 2024 en Netflix del corredor de formula 1 donde hago cualquier cosa menos de argentino… Me parece que me pase tanto con los acentos, que estoy deseando trabajar de argentina siempre", destacó, sobre su deseo de regresar al país para seguir con su carrera.

85829085-fd39-4335-a305-06c9c10e5b4b.jpg