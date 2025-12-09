"Charlie y la Fábrica de Chocolate": anunciaron el elenco infantil que acompañará a Rada
El elenco infantil seleccionado para Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show consta de 20 chicos en total para dar vida a los personajes principales.
Niñas, niños y familias viajaron desde múltiples provincias para vivir la experiencia de audicionar y perseguir el sueño de formar parte del elenco infantil. La búsqueda reunió talento de diversas ciudades del país y se convirtió en un fenómeno que trascendió el casting: fue una verdadera demostración de pasión, esfuerzo y amor familiar.
El anuncio del elenco —capturado en un video emotivo que acompaña esta gacetilla— refleja ese instante irrepetible donde cada niño descubre que fue elegido. Lágrimas, abrazos, gritos y pura felicidad: la magia empieza mucho antes de subir al escenario.
El elenco infantil seleccionado para Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show consta de 20 chicos en total para dar vida a los personajes principales: el bondadoso Charlie Bucket y el glotón Augustus Gloop, la mimada Veruca Salt, la adicta a la goma de mascar Violet Beauregarde y el aficionado a la televisión Mike Teavee, ganadores del «Ticket Dorado» para entrar a la fábrica más misteriosa y exquisita del mundo.
Los 4 grupos de 5 niños cada uno está confirmado por: Francesco Testa, Pedro Gallagher, Eugenio Páez Irrazabal, Reyna Luisina Camarasa, Mateo Argibay Tomé, Félix Antón, Romeo Valentino Russo, Benjamín Pintos Salgado, Olivia Staffolani, Dante Barbera, Catalina Sol Giorgi Vázquez, Ariadna Zeballos Sobrino, Olivia Neu, Camilo Aizenberg Cacciutto, Juan Martín Flores Arizmendi, Victoria Ribeiro, Joaquín Fornaciar, Guadalupe Landrein, Eugenia Castañeira y Derek Domínguez.
Historias que emocionan: detrás de cada niño, un sueño compartido
Guadalupe Landrein – Kilómetros de ilusión: Guadalupe viajó dos veces junto a su mamá desde su ciudad a Rosario. La primera audición fue una odisea inolvidable: partieron a las 3 de la mañana y llegaron con la ilusión intacta después de un día entero de rutas, cansancio y sueños. El segundo viaje no fue menos intenso: despertador a las 5 AM y regresó a casa casi a medianoche. Entre mates, risas y nervios, madre e hija construyeron una experiencia que quedará para siempre en su memoria. Su historia es puro corazón: esfuerzo, perseverancia y un inmenso deseo de cumplir un sueño.
Eugenia Castañeira – Un día que quedó guardado para siempre: Desde Rosario, Eugenia viajó junto a su mamá y su papá, quienes la acompañaron sin dudar un instante. La audición no fue solo un casting: fue un día especial, lleno de expectativa, ternura y apoyo incondicional. Su familia hizo de cada kilómetro un gesto de amor. Y ella, convirtió ese viaje en un recuerdo imborrable.
Derek Dominguez – Dos viajes, una misma felicidad: Desde Mar del Plata, Derek emprendió con sus papás dos viajes llenos de emoción. En el primero, llegaron con tiempo, pasearon un rato y compartieron un momento familiar antes del desafío. Tras la audición, volvieron en el día: agotados pero felices por haberlo intentado. La segunda vez, la alegría fue doble: audicionó, regresó a casa y volvió a sentir el apoyo total de sus padres, que no se perdieron ni un minuto de este camino. Una familia que apuesta al arte, a la ilusión y al futuro de su pequeño actor.
Joaquín Fornaciar – El valor de llegar, contra todo pronóstico: Desde San Nicolás de los Arroyos, Joaquín vivió un recorrido lleno de coraje y emoción. Su primera audición fue acompañada por su mamá y una prima, entre entusiasmo y orgullo.
Pero el segundo viaje fue una verdadera travesía: con el presupuesto ajustado, se embarcaron en un tren que debía salir a las 5 AM y recién partió a las 7, poniendo en riesgo su llegada. Entre nervios, miradas cómplices y la incertidumbre, avanzaron igual. Y llegaron. Joaquín audicionó, cumplió y dejó grabado en su historia familiar un día que jamás olvidará.
Estas son algunas de las increíbles historias de esfuerzo y compromiso de cada uno de los chicos y que se irán descubriendo a lo largo del tiempo sobre los protagonistas de la próxima temporada invernal.