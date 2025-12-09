"Charlie y la Fábrica de Chocolate": anunciaron el elenco infantil que acompañará a Rada

Imagen_de_WhatsApp_2025-12-08_a_las_15.29.51_f2d13df2

Historias que emocionan: detrás de cada niño, un sueño compartido

Guadalupe Landrein – Kilómetros de ilusión: Guadalupe viajó dos veces junto a su mamá desde su ciudad a Rosario. La primera audición fue una odisea inolvidable: partieron a las 3 de la mañana y llegaron con la ilusión intacta después de un día entero de rutas, cansancio y sueños. El segundo viaje no fue menos intenso: despertador a las 5 AM y regresó a casa casi a medianoche. Entre mates, risas y nervios, madre e hija construyeron una experiencia que quedará para siempre en su memoria. Su historia es puro corazón: esfuerzo, perseverancia y un inmenso deseo de cumplir un sueño.

Eugenia Castañeira – Un día que quedó guardado para siempre: Desde Rosario, Eugenia viajó junto a su mamá y su papá, quienes la acompañaron sin dudar un instante. La audición no fue solo un casting: fue un día especial, lleno de expectativa, ternura y apoyo incondicional. Su familia hizo de cada kilómetro un gesto de amor. Y ella, convirtió ese viaje en un recuerdo imborrable.

Derek Dominguez – Dos viajes, una misma felicidad: Desde Mar del Plata, Derek emprendió con sus papás dos viajes llenos de emoción. En el primero, llegaron con tiempo, pasearon un rato y compartieron un momento familiar antes del desafío. Tras la audición, volvieron en el día: agotados pero felices por haberlo intentado. La segunda vez, la alegría fue doble: audicionó, regresó a casa y volvió a sentir el apoyo total de sus padres, que no se perdieron ni un minuto de este camino. Una familia que apuesta al arte, a la ilusión y al futuro de su pequeño actor.

Joaquín Fornaciar – El valor de llegar, contra todo pronóstico: Desde San Nicolás de los Arroyos, Joaquín vivió un recorrido lleno de coraje y emoción. Su primera audición fue acompañada por su mamá y una prima, entre entusiasmo y orgullo.

Pero el segundo viaje fue una verdadera travesía: con el presupuesto ajustado, se embarcaron en un tren que debía salir a las 5 AM y recién partió a las 7, poniendo en riesgo su llegada. Entre nervios, miradas cómplices y la incertidumbre, avanzaron igual. Y llegaron. Joaquín audicionó, cumplió y dejó grabado en su historia familiar un día que jamás olvidará.

Estas son algunas de las increíbles historias de esfuerzo y compromiso de cada uno de los chicos y que se irán descubriendo a lo largo del tiempo sobre los protagonistas de la próxima temporada invernal.