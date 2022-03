Christian Martin denunciado por violencia por su hermana

Embed

Lucila se había contactado con Cúneo desde las redes sociales para contarle su fuerte historia y tras comprobar que efectivamente se trataba de la hermana del periodista la sacó al aire en su programa Uno Mas Uno Tres, Canal 22.

Christian Martin habló a través de un video luego de que se viralizara el tema e hizo su descargo: "Voy a ser sincero con estos videos viralizados. No tengo nada que ocultar, soy un buen tipo".

Y luego reconoció: "Sí he cometido errores en mi vida como todos y la verdad que los problemas legales los dejo en manos de mis abogados, tanto en España como en Argentina".

Embed

El cruce de Christian Martin y Santiago Cúneo

El periodista Christian Martin, que se encuentra cubriendo la guerra entre Rusia y Ucrania, y a la distancia mantuvo un fuerte cruce con el conductor Santiago Cúneo que se volvió tendencia en las redes sociales.

“Cuando vaya a Buenos Aires, por ahí lo vamos a visitar. Ese tipo no trabaja en ningún canal serio, creo, ¿no? Es un gordo bocón, no le da el cerebro a ese. Me envidia: a él le va mal y a mí me va bien”, dijo Christian Martin, quien había criticado al cuarteto y luego se disculpó.

La respuesta de Santiago Cúneo no tardó en llegar desde su programa Uno Mas Uno Tres, Canal 22, y fue muy duro, con insultos e invitándolo directamente a pelear: “Inglés de mierda que se hace llamar ‘vikingo’... ¡Boludo! Acá somos todos criollos. ¿En qué piensa esta basura inglesa, este kelper h... de pu... ¡En el cul... de la ucranianas!”, dijo. Y agregó: “Para él, las ucranianas no son seres humanos que padecen la guerra, que sufren”.

Embed

Y añadió: “Y te recuerdo bobo que cuanto más pesas, más rápido te caes. Él dice que le va bien. Yo te contesto, la diferencia entre vos y yo es que yo tengo patria. Y mi éxito es decir lo que se me cantan los huevos y no lo que me mandan a decir. Y yo tengo con qué bancarme, mi vida, mi canal y mi opinión”.

“Si sobrevivís, yo te invito a vernos en la Plaza Roja, me garpo el pasaje y la hacemos bien internacional la final. ¿Querés? El ideal sería juntarnos en Kiev. Estaría bueno cruzarnos, gordito, avisame. Yo entro por Rusia, vos por Polonia”, desafió al aire Cúneo.

Tras esa fuerte respuesta a Martin, Cúneo no aflojó y publicó una denuncia que había llegado a sus manos por parte de quien dice ser la hermana del “vikingo”. “No imaginaba que atrás del gorila con cerebro de maní se podía esconder algo tan grave”, señaló el conductor.

Embed

"Acá estamos en la frontera. No es un tema que nos vamos por preocupación, es un tema logístico, obviamente. Hay que entrar. No se trata ni de inmolarse ni de ser guapo ni de ser valiente. Hay que ser lógico. Uno está trabajando, no viene a hacerse el héroe ni mucho menos. Viene a aportar al canal. La gente tiene que entender que no estamos acá ni de cobardes ni porque no queremos. Obviamente, tenemos familia. No es un tema de valor, no es un tema de coraje, no es un tema de bravuconada, no es un tema de entrar... Es un tema de ser profesional y darle lo que el canal te pide. Un canal de televisión en serio se arma con diferentes elementos, con diferentes producciones. Cero bravuconadas. No esas bravuconadas de decir malas palabras todo el tiempo, que es de gente mal educada”, declaró Christian Martin sobre Santiago Cúneo pero sin nombrarlo.

“Se le acabó la prepotencia. La verdad que me sorprendió gratamente que baje diez cambios, que se acomode. Y poquitas horas después, se fue todo a la mierda otra vez. Porque atrás de esa imagen, parece confirmarse una gigantesca mentira, aparte de todo lo repudiable de su maldad manifiesta para con el pueblo argentino. Lo que te voy a contar ahora supera todo.... Él tiene el derecho a réplica abierto acá. Porque cuando ya cruzamos los temas personales para entrar en la investigación periodística, el derecho a réplica es ley en el periodismo. Así que en virtud de lo que te vamos a contar ahora, tiene abierto el derecho a réplica. Y si no, el que calla otorga”, lanzó el conductor tras escuchar las palabras del periodista.