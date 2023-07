Cinthia Fernández se indignó por la escandalosa suma que cobró Nahir Galarza desde la cárcel

“Yo quiero ganar la plata de Galarza, pero no quiero ser como Nahir. La verdad que no puedo entender cómo factura una presidiaria y asesina más que todos nosotros, laburando en buena ley. Es la cara angelada, el ángel demonio, que cometió un asesinato y, lo único que hace desde que está ahí, es facturar y ser mediática”, opinó Cinthia, quien remarcó que la joven va a facturar 500 mil dólares por el guion de la biopic.

“Ella está detenida en Paraná hasta que cumpla 54 años, porque es una asesina con doble condena”, aclaró el periodista 'Pampa' Mónaco. En otra parte del programa El Negro González Oro preguntó: “Pero condenada está inhibida en sus bienes. ¿Cómo cobra 500 mil dólares?”. Uno de los panelistas le contestó que no, dijo que existen muchos reclusos que trabajan en la cárcel y que cobran honorarios por su oficio.

La curiosa campaña de Cinthia Fernández para que Messi cumpla el gran sueño de sus hijas

Lionel Messi suma millones de fanáticos a nivel mundial y causó una verdadera revolución en su llegada al Inter Miami tras su salida del PSG, donde ya lleva tres goles convertidos en dos partidos.

En este sentido, quien inició una particular campaña desde las redes sociales fue Cinthia Fernández para que el mejor futbolista le cumpla un sueño a sus tres hijas.

La mediática contó que sus hijas Charis, Bella y Francesca son muy fanáticas de 10 de la Selección Argentina y mostró en las redes el regalo que les hizo a las pequeñas: las tres posaron con el buzo color rosa del Inter Miami.

Al mostrar la foto en Instagram, la panelista sueña con cumplir el deseo de sus hijas, que es que el propio Messi le de un like a la imagen. Hasta incluso mencionó a la pareja del futbolista, Antonela Roccuzzo, para que pueda ayudar en la movida.

“Mientras les sacaba la foto, todas contagiadas de la ola rosa que trajo @leomessi, me dijeron ‘Mamá, mirá si Messi nos ve y nos da un like. Me muero muerta, tiró una. Es mi sueño de toda la vida. Qué flasheas, tiró la última. Y yo dije, por qué no?’”, precisó Cinthia Fernández.

Y agregó también pidiendo viralizar la campaña: “Ustedes qué dicen, ¿le pedimos un like al número 1 del mundo? Yo la invoco a la reina madre Antonela Roccuzzo a ver si le cumplimos el sueño a las trillis”.

"¿Qué dicen? ¿Lo lograremos?" Ayuden compartiendo la historia", finalizó con esperanza la panelista. ¿Podrá cumplirle el sueño a sus hijas y que Messi reaccione a la publicación?