Claudia Albertario salió al cruce tras fuertes versiones de separación: "Mi marido se fue a..."

Así, Paula Varela disparó desde el programa de El Trece “ella está un poco triste porque me dicen que la separación, no te digo que fue de común acuerdo porque eso no existe y no lo creemos, pero sí que venían en crisis desde hace un tiempo”. Al tiempo que agregó que “Ellos se conocieron en la noche, con amigos en común. De hecho, cuando ella lo presentó en los medios no lo conocía nadie”, y sumó que los presentó Moria Casán. Y allí Lussich intervino asegurando que “Él se tuvo que alojar en un hotel”.