Claudio Morgado habló tras ser denunciado por estafa y apuntó contra su esposa: "Es una locura"

"Me desayuno con esta operación el viernes a la mañana, yo estaba en Avellaneda y me llama Vanesa, mi mujer, que me dice 'me mandé una cagada', que le vendió a Bárbara unas zapatillas que no tenía", comentó Morgado en Andino y las Noticias (A24).

Además, reconoció que este no fue el único caso y expresó: "A partir de ahí empezaron a caer un millón de situaciones similares, de computadoras, celulares, de cosas que no se entregaba porque no existían. Después, el fin de semana empezaron a salir todos los casos, en total hay un tendal de 15 mil dólares”.

Por último, se focalizó en hablar de su esposa y aseguró que está atravesando complicaciones en su salud mental. “Hay una psicopatía muy fuerte atrás, es algo muy recurrente. Ayer la tuve que internar en una clínica psiquiátrica, nunca lo había querido hacer, en Avellaneda, Sarandí", sostuvo el periodista.

"Ella tuvo la misma situación con su primer y segundo matrimonio. Yo me enteré el lunes que puede hablar con su segundo marido y que me dijo lo mismo. Es una locura y estoy tremendamente expuesto con esto, me mata, me destruye, porque la gente obviamente no cree que esto es así", afirmó.

Claudio Morgado y su esposa, Vanesa Elisabeth Moreno, fueron denunciados por encabezar una red de estafas millonarias por un negocio en las redes sociales. En un informe del noticiero Telenoche hablaron con varias mujeres estafadas por el ex conductor de TVR, C5N.

Vanesa Moreno creó una página en Instagram donde “vendía” zapatos y carteras de importantes marcas a precios módicos. El problema es que nunca entregaba a los compradores la mercancía adquirida. Los denunciantes aseguran que la plata la depositaban en la cuenta del periodista.

Al parecer tenía varias excusas a la hora de explicar por qué no entregaba los productos. Decía que necesitaba el dinero para poder pagar un tratamiento médico ya que, después de doce años de luchar contra una enfermedad, tenía una recaída. Incluso, decía que tenía leucemia, asma o una cardiopatía lograba hacerlos conmover y que no le reclamaran las cosas.

“La chica me cuenta que estaba con una promo haciendo un precio mayorista y me pareció una buena idea para mi negocio”, comenzó a contar Sandra Pitano, una de las estafada a “Telenoche”.

“Me cuenta que son amigos del gerente y que hay mercadería que se consigue a bajo costo. Le hago las transferencias y le llevó dólares a su domicilio por medio de otra persona porque yo no tenía tanta plata en la cuenta y estaba de vacaciones. La mercadería debía legar a mi casa un lunes 14 y nunca llegó. Estamos hablando de 700 mil pesos”, agregó.

“A partir de ahí empecé a pedir que me devuelva la plata, esperé un montón de tiempo ir a ese depósito que me decía. Cuando empiezo a dudar demasiado investigo y veo una publicación de una chica de Tandil que la había escrachado y me di cuenta que era una tremenda estafa”, dijo la mujer.

“Ella decía que tenía que recaudar dinero para un tratamiento oncológico en curso porque tenía leucemia y necesitaba 890 mil pesos. Lo primero que hice fue decirle que no se preocupe y la comencé a promocionar entre mis amigas. Fueron 77 contactos”, agregó Silvia Cangaro, otra de las víctimas.