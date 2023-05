¿Cómo combinar tu parka con accesorios de moda para un look sofisticado?

Las camisas o blusas de seda serán una de las tendencias que comenzarán a verse combinadas con las parkas para generar un look muy trendy. Esta combinación es perfecta para una noche en la ciudad, ya que la parka le da un toque informal al look, mientras que la materialidad de la seda brinda un toque de elegancia. Quienes quieren lucir modernos y elegantes pueden hacerlo sin sacrificar su comodidad. Este look también es ideal para los hombres, que pueden combinar Columbia parkas hombre con todo tipo de camisas de seda. En el caso de ellas, un ejemplo de look sofisticado, es combinar unas parkas largas mujer Columbia combinadas con una camisa de seda, unos pantalones de vestir y unos zapatos de tacón.

Usar un sombrero o un gorro para un look más moderno

Los sombreros son prendas muy osadas, y sin lugar a dudas, darán visibilidad a quien los use. Por eso, combinar una parka con un sombrero de ala ancha o gorros de lana con parkas hombre impermeables Columbia o una parka Columbia titanium hombre es una excelente forma de darle un toque moderno a tu look. Esta combinación es perfecta para los días fríos o los días de lluvia, en los que también debemos abrigar nuestras cabezas. Y en esta temporada habrá todo tipo de modelos de sombrero en colores y telas para poder combinar con tu parka Columbia hombre. Así que si quieres lucir moderno y estar cómodo al mismo tiempo, combinar una parka con un sombrero de ala ancha es una excelente opción.

Aros para un toque de sofisticación

La parka es una prenda versátil que se puede combinar con muchos estilos diferentes. Una forma interesante de llevarla es combinándola con unos aretes de perlas. Esta combinación es perfecta para aquellas parkas más informales, como por ejemplo, una parka Columbia mujer, que suelen ser más

informales, ya que los aretes le darán a la parka un toque de elegancia y sofisticación sin perder su carácter informal. Los aretes de perlas también le dan un toque de feminidad a la prenda, haciendo que el look sea más atractivo. Esta combinación es perfecta para aquellas personas que quieren lucir un look moderno y desenfadado.

Zapatos formales o de tacón para un toque de glamour

A veces, lo mejor que podemos hacer para generar un estilo más sofisticado es agregar unos zapatos formales, ya sean de hombre o de tacón para las mujeres. Esta combinación de prendas es perfecta para una salida nocturna, ya que la parka le da un toque informal al look, mientras que los zapatos agregan una nota de elegancia. Los zapatos de tacón sirven para estilizar todo tipo de parkas: desde una parka Columbia hombre Chile hasta una parka Columbia pluma mujer. Esta combinación es ideal para aquellas personas que quieren lucir modernas y glamorosas sin renunciar al estilo casual.

Bufandas de lana: calentitas y con estilo

La parka es una prenda de abrigo que se caracteriza por su gran calidez y su resistencia al frío. Por su parte, la bufanda de lana es una prenda muy versátil. La combinación de estas dos prendas es ideal para los días más fríos. Las parkas de poliéster como las de la línea de Columbia parka mujer ofrecen una excelente protección contra el frío pero pueden no verse aesthetic. Para contrarrestar eso, se puede usar una bufanda de lana, que aportará textura y color a tu look. Esta combinación es perfecta para aquellos que buscan un look moderno y a la vez cálido. Los looks con bufandas de lana van muy bien con una camisa de manga larga para un look más formal, o con una camiseta para un look más informal.

Pañuelos o bufandas de seda: un toque de elegancia asegurado

La seda siempre suma en cualquier look, incluso cuando decidimos usar una parka. Una camisa blanca con una parka puede ser un look demasiado tradicional y poco jugado. Para dar un poco de vida a nuestro look con color y elegancia, el pañuelo o bufanda de seda resultará ser el acento perfecto. Para un look clásico, el pañuelo se puede envolver alrededor del cuello, pero si buscamos un look más moderno, se puede atar alrededor de la cintura. Las bufandas de seda también serán una excelente opción para complementar un vestido de noche.

Cartera de mano para un aspecto arreglado y formal

Una parka combinada con una cartera de mano es una excelente opción para lograr un look más

formal. La parka es una prenda versátil que se puede usar tanto en looks casuales como formales, mientras que la cartera de mano le da un toque de elegancia al look. Esta combinación es ideal para aquellas ocasiones en las que se necesita compostura sin renunciar a la comodidad.

Agregar unos guantes

Combinar una parka con unos guantes es una excelente forma de sumar un poco de lujo a tu look. Esta combinación también es excelente para aquellos días de frío, sobre todo para quienes tienden a tener mucho frío en las manos. Vestir nuestras manos con un toque de elegancia sumará mucho a nuestros looks de parka, sobre todo para quienes buscan verse bien modernos. Los guantes pueden ser también una excelente forma de agregar ese toque de color y textura que necesitan los looks más invernales. En esta temporada llegarán todo tipo de guantes en diferentes paños y telas. Los guantes de lanilla, de cuero, de piel sintética vienen en todo tipo de colores y con texturas suaves y abrigadas, por lo que será muy sencillo encontrar el par que mejor se adapte a tu estilo.

No te pierdas las últimas tendencias

Además de los accesorios con los que podremos combinar nuestras parkas, en esta temporada de otoño invierno de este año ya se han adelantado todo tipo de sorpresas que debes tener en cuenta para desarrollar tu estilo.