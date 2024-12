Cómo quedó la placa definitiva en Gran Hermano 2024 tras decisión de Santiago Alcorta

"Creo que sos un tipazo, estás durmiendo al lado, siento que podríamos tomar un fernet afuera, pero acá necesitamos gente que nos desafíe", argumentó Alcorta sobre su decisión. El terraplanista aceptó la elección de su compañero, pero no coincidió con los motivos que él expresó.

Más tarde, el líder de la semana decidió bajar de la placa a Luciana Martínez. "Te emocionaste Lu", observó Del Moro. Ahí, Luciana expresó: "Yo hablé poquito con él, pero me supo entender. Yo no le conté nada a mi familia. Se enteraron por la televisión, entonces lo único que atesoro de mi provincia, de mi famila, de mis alumnos, está acá, porque no traje ni fotografías. Estoy feliz".

La furia de Delfina De Lellis con Santiago Alcorta por su estratégica decisión en Gran Hermano 2024

Tras ganar el primer liderazgo de esta temporada de Gran Hermano 2024 (Telefe), el participante Santiago Alcorta tuvo que elegir a cuatro participantes para que no puedan nominar el miércoles. El uruguayo eligió a Petrona Jerez, Sandra Priore, Jenifer Lauría y Delfina De Lellis.

A ninguna de las mujeres le cayó muy bien la decisión de Santiago, sin embargo, Delfina explotó de furia. "Re quería nominar, estaba re emocionada. Re triste", expresó la joven cuando el conductor Santiago del Moro le preguntó por la elección del charrúa.

Luego, la participante se fue hasta el dormitorio, se puso el pijama y se quitó el maquillaje. "Igual, no es algo personal", le comentó una de sus compañeras. "Ya sé, era obvio. Siempre que tienen que zafar de algo me eligen a mí. Siempre me toca, nunca tengo suerte en nada", se lamentó Delfina.

"Capaz pensó que nos sacaba un peso", acotó otra. "Cero maldad", agregó otra. "Me da bronca, estaba emocionada", continuó Delfina, quien estaba al borde de las lágrimas.

En el debate, Laura Ubfal consideró que Alcorta "marcó a quién nominar". Gastón Trezeguet, en tanto, afirmó: "Marcó la casa, cómo está dividida la casa".