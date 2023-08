Conocé a Marcos Medrano, el actor revelación que trabaja en la serie Diciembre 2021, Monzón de Disney

Fue de adulto, antes de elegir ser actor estudié derecho, me recibí y ejercí por cuatro años la profesión e hice una maestría. Me di cuenta de que eso no era lo que quería, fue un proceso de un año aproximadamente para poder tomar la decisión, pero finalmente me sinceré conmigo mismo y me di cuenta que no era por ahí. Nunca había actuado, pero me gustaba mucho el cine y tuve la intuición de que actuar era lo mío, simplemente lo supe. Fue una revelación que marcó un antes y un después. Las experiencias que tuve de ahí en más me demostraron que éste era el camino.