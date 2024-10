Conocé a Valeria Russo, la bailarina, actriz y modelo que conquistó el corazón de Cristian Castro

— Mi infancia fue muy buena, siempre envuelta en el amor de mis padres y de mi hermana Vanesa. Tengo recuerdos muy lindos de esa época. Tocaba el piano junto a mi padrino y me emocionaba escuchar a mi abuelo, que era concertista de la orquesta estable del Teatro Colón y de la Orquesta Sinfónica Nacional, tocar el violín. También pasaba horas dibujando; era uno de mis momentos preferidos. Creo que esos momentos formaron la base de mi creatividad.

— Tu formación parece ser muy variada. ¿Nos podrías contar un poco más?

— Sí, mi camino ha sido bastante diverso. Estudié dos años la carrera de Licenciatura en Psicología y también hice el curso de "Mercado de Capitales" en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Luego, ingresé en la escuela de Ricardo Piñeiro para formarme como modelo. Paralelamente, estudié danzas clásicas y árabes, y también algunos años de actuación. Algo que nunca imaginé es que terminaría bailando en Ibiza como go-go dancer, ¡fue una experiencia inolvidable! (risas).

— ¿Cuándo descubriste tu vocación artística?

— Creo que fue desde muy chica. Mi mamá solía llevarme a los desfiles infantiles que se transmitían por Canal 9, allí conocí a Alejandro Romay. A raíz de eso, me propusieron participar en "Amigovios", pero mi mamá, muy prudente, consideró que a mis nueve años no era el momento adecuado para comenzar en televisión.

— Se ha hablado mucho sobre tu relación con Cristian Castro. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?

— Fue algo muy casual. Un amigo en común me invitó a cenar, y sin decirme que Cristian estaría allí. Imaginen mi sorpresa cuando lo vi. Nos llevamos muy bien desde el principio. Me dijo que le recordaba mucho a su madre, Verónica, cuando era joven. Tuvimos una relación corta, de apenas dos meses, pero guardo los mejores recuerdos. Prefiero no entrar en detalles por respeto a su actual pareja.

— De todos los proyectos en los que has trabajado, ¿cuáles destacarías?

— Hoy en día, uno de los logros más importantes de mi carrera es ser la conductora de un programa de restauración de autos antiguos. El programa se transmite por Garage TV todos los sábados a las 19 horas, y me encanta ver cómo los autos recuperan su gloria original. Es un mundo fascinante, y me ha permitido aprender mucho sobre la historia automotriz.

— ¿Con qué actor o productor te gustaría trabajar?

— Me encantaría hacer una ficción con Adrián Suar. Creo que tiene un talento increíble para crear historias que conectan con el público. Sería un sueño poder formar parte de una de sus producciones.

— ¿Cómo te imaginas en el futuro?

— Me veo trabajando en una serie para Netflix, sin duda. Creo que las plataformas de streaming ofrecen muchas oportunidades para explorar nuevos tipos de personajes y relatos, y me encantaría ser parte de esa tendencia.

— Finalmente, ¿cuál es tu mayor sueño?

— Llegar a Hollywood. Me imagino dándote una entrevista en unos años y diciendo: "¡Lo he logrado!". Es un sueño que siempre he tenido, y estoy trabajando duro para alcanzarlo.

Con su versatilidad y carisma, Valeria Russo sigue cosechando éxitos, tanto en el escenario como frente a las cámaras. Su historia es un testimonio de que, con esfuerzo y pasión, los sueños pueden convertirse en realidad. ¿Será Hollywood su próximo destino? El tiempo lo dirá, pero por ahora, Valeria sigue brillando en cada paso que da.

