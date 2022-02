Dalma Maradona contó cuál fue el nombre descartó para su bebé

En una nota con Intrusos, Dalma habló de la feliz noticia.

"¿Cómo hiciste para guardarte la noticia?", le preguntó el cronista. "Estuve el primer mes trabajando en Italia. Por eso, no estuve acá y no se me veía mucho. Después, cuando volví, guardé el secreto", detalló la actriz.

La hija de El Diez contó también que hubo un nombre que su pareja quería para el bebé, que finalmente fue descartado.

"¿Tu marido quiere hacerle un agregado al nombre? ¿Azul y 'Yoro'?", consultó el notero. "Eso no va a pasar. Yo soy de Boca, pero me parece que no hay que castigarla de esa manera", sentenció Dalma.

La primera foto de la pancita de Dalma Maradona

Después de anunciar su embarazo, Dalma Maradona compartió la primera foto de su pancita.

La actriz mostró en un posteo en su Instagram, su incipiente pancita.

"¡Felicidad y más felicidad! Acá te esperamos bebita", expresó la hija de Diego Maradona en la publicación.