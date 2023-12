Daniela Ballester habló por primera vez de su noviazgo con Daniel Osvaldo: "No se me enojen"

“Perdón, no quiero chocar a nadie pero no quiero ser maleducada”, dijo Ballester un tanto incómoda, quien además intentó no emitir palabra sobre su vínculo con el exdeportista.

Acto seguido, uno de los periodistas le preguntó si estaba enamorada de Osvaldo y Ballester expresó: “No. No vamos a hablar de nada de eso”.

“De verdad, perdón. No se me enojen”, insistió la periodista que, si bien no quiso hacer declaraciones, en sus redes sociales compartió fotos con su nuevo novio.

El video de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester despidiendo el año juntos: "Ya están blanqueando"

Hace apenas unas pocas semanas atrás comenzó a circular el rumor de que Daniel Osvaldo y Daniela Ballester estaban conociéndose y dando inicio a un romance.

Y si bien rápidamente apareció la primera imagen juntos, al ser captados en la vía pública, lo cierto es que los protagonistas evitaron hablar del tema al ser consultados por la prensa.

Mientras que la locutora de C5N directamente no bajó la ventanilla de su auto frente a las cámaras de los programas de espectáculos que intentaron obtener su palabra, Osvaldo evadió la consulta del cronista de Intrusos (América TV) disparando picante: "El país se está prendiendo fuego y ¿yo, soy noticia? Escuchame, maestro".

Pero tal parece que para los tortolitos llegó la hora de blanquear la flamante relación, dado que en las últimas horas se filtró un video en el que se los ve juntitos despidiendo el año en un bar.

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester juntos en una fiesta.jpg

Y no fue otra que Pochi de Gossipeame quien compartió el video en cuestión desde sus Instagram Stories. Allí se ve al ex de Gianinna Maradona descorchando una botella de champagne para brindar, y junto a él se la ve sonriendo a la ex Gran Hermano.

“Dani Osvaldo parecería que ya soltó su obsesión por el Diego y ya está blanqueando su relación con Daniela Ballester”, aseguró la también panelista de DDM en su publicación con la que queda más que confirmada la relación sentimental.