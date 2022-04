Dante Ortega rompió el silencio sobre cuánto lo afectó la separación de sus padres

guillermina valdes sebastian ortega juntos.jpg

Pero rápidamente quitó cualquier tipo de responsabilidad sobre la ruptura familiar, asegurando "Nadie tiene culpas acá, ni los papás ni nadie. Cuando uno es chico, como que no entiende esas situaciones: le duele, se encabrona. Después vas entendiendo que es muy difícil el mundo de los adultos". No obstante, afirmó "Me pegó que fuese público, pero también creo que no fue culpa de ellos. Porque es algo que se iba a dar: sabiendo que son dos personas públicas, se iba a levantar que se separaron y toda la polémica que hubo".

Además, Dante Ortega remarcó "Eso en algún punto me pegó, pero entiendo que es muy difícil que tus papás se separen y a los dos días se abracen y se junten a comer asado". Y refiriéndose en qué momento logró despegarse de los problemas de sus padres, agregó "Yo me metía mucho de chico en todas esas cuestiones y después, de grande, fui entendiendo que uno tiene que saber dónde poner la energía y que no hay que meterse en las cosas de los grandes. Después, ya me liberé y dije: 'Ya fue'".

Dante Ortega habló por primera vez de su relación con Marcelo Tinelli

Pero sus sensaciones sobre la separación de sus padres no fue el único tema personal abordado. Así, Dante Ortega, también contó cómo es su día a día con Marcelo Tinelli, actual pareja de su mamá, Guillermina Valdés, y qué tipo de conversaciones tiene con el conductor de ShowMatch.

Dante Ortega Dante Ortega también habló sobre su relación con Marcelo Tinelli, actual pareja de su mamá Guillermina Valdes.

Sincero, contó cómo se lleva con Marcelo: “Tengo una relación que no va tanto en lo musical, porque con él podemos hablar más de periodismo. O también, yo puedo darle mi opinión política, él tiene la suya, y hablamos de esas cosas...”, manifestó Dante en diálogo con Infobae.

Y luego agregó: "Es re buena onda, siempre es muy generoso. Marce es muy buena onda conmigo y tiene una muy buena relación con mi mamá: la hace muy feliz y para mí eso es lo más importante".