Delfina De Lellis se defendió del ataque de Laura Ubfal tras el insulto en el debate de Gran Hermano: "Sus..."

Ahí intervino Yanina Latorre y reflexionó: "La manera de corregirte o decirte que estuviste mal en algo no es insultarte. Si nosotros nos estamos quejando de lo que ella dijo de Luciana (Martínez) y la insultamos, me parece que estamos haciendo lo mismo que ella hizo. No nos olvidemos que tiene 18 años".

Matilda Blanco, entonces, remarcó: "Tiene un tema con las modelos y las chicas lindas Ubfal".

Además, Pepe Ochoa sostuvo: "Hay algo que me sorprende mucho de Laura Ubfal en general. Entiendo que Delfi se confundió. Me parece que vos, Delfi, sos la parte mala de un debate bueno que hay que tener en la televisión. Lamentablemente te tocó esa parte, creo que está bueno que aprendas, que reflexiones y que acá en adelante no pase más. Pero Ufbal, el año pasado, no la vi cuestionar una vez las barbaridades que decía Furia y ahora le dice 'tonta' a esta chica. Está demente".

La Tora contó el particular cruce que tuvo con Delfina tras su salida de Gran Hermano: "Llorando"

Delfina de Lellis fue la primera eliminada de la edición 2024 de Gran Hermano (Telefe) y su salida fue distinta a todas las demás, ya que esa noche decidió no pasar por el estudio y tuvo una fuerte crisis emocional.

Luego de este episodio, la ex participante del reality y actual conductora de streaming, La Tora, decidió sacar a la luz el encuentro que tuvo con la hermanita en medio del caos.

“Ayer me la crucé a Delfina. Me dio una ternura….me vio y empezó a pucherear y se largó a llorar. Me decía, ¿sos real? Y me tocaba”, contó Lucila en el streaming de DGO.

En ese contexto, la conductora comentó que le sugirió mostrar ese costado más sensible hacia el público dado que la podría ayudar a conectar desde ese lado.

"Pobre... ¿pero no sabía dónde se metía?", retrucó su compañero Diego Poggi desconcertado por la actitud de la primera eliminada del reality.