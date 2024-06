Desde Mitha Legrand y Pampita hasta Juli Poggio y Coti Romero: los mejores looks de gala solidaria de Roberto García Moritán

gala 12.png

Como era de esperar, una de las primeras en decir presente fue la legendaria conductora Mirta Legrand, así como también el Jefe de gobierno porteño Jorge Macri acompañado por su mujer, María Belén Ludueña. En tanto, también pudieron verse amigas de la modelo como Barby Franco, Noelia Marzol, Lizy Tagliani, Mica Viciconte junto a Fabián Cubero o Cande Ruggeri acompañada por su futuro esposo.

Pero claro que también Pampita y Roberto García Moritán contaron con el incondicional apoyo y la presencia de todos sus hijos, tanto los de él como los de ella y por supuesto la pequeña Anita, fruto de su matrimonio. Así como también pudo verse al hermano de la modelo acompañado por su pareja participando de subastas de arte y de los 50 sorteos de diversos premios, dado que contaron con el apoyo de una gran cantidad de firmas que acompañan a Carolina y apuestan a la labor comunitaria de Asociar.

RS FOTOS.

Pampita reveló su principal motivo de discordia con Roberto García Moritán: "Estamos en esa encrucijada"

Pampita y Roberto García Moritán se muestran cada vez más enamorados, pero recientemente la modelo sorprendió en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece) al revelar una fuerte interna en la pareja sobre la posibilidad de agrandar la familia.

“Le podes preguntar y te va a responder que él no tiene ganas. A mí pregúntame que yo siempre voy a decir que si tengo ganas, estamos en esa encrucijada. Lo veo difícil igual, si ya no se dio hasta ahora me parece que no se va a dar”, aseguró la modelo al ser consultada por este tema.

Acto seguido, el político se sumo a la nota y dio su versión. “Quiero pero somos un montón, son tiempos de muchos compromisos laborales y hay que tomar las decisiones con mucha prudencia. ¿Cómo decirle que no a una mujer como la que tengo?”, sostuvo.

Y agregó: “Hay que elegir bien los momentos. Nosotros somos padres muy presentes, muy ocupados también y es difícil darle el tiempo que se merece a cada uno, son muchos. Con distintas edades, problemáticas, es un gran desafío familiar”.

“Con Anita estarían cerca de la edad…”, insinuó la notera. Inmediatamente Pampita le dio derecha y deslizó: “¡Es lo que yo le digo! Dos se crían juntos y ya está. Pero no lo logró convencer”. "Puede ser...no descarto nada", cerró Moritán.