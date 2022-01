Diego Brancatelli con Covid-19 por segunda vez en menos de un año

Brancatelli Covid 2002 Instagram.jpg Diego Brancatelli contó desde sus redes sociales que volvió a contagiarse de Cavid-19.

"Espero que esta vez la vacunas eviten que la pase mal" agregó en el posteo en el que dejó un mensaje concientizador al pedir "A cuidarse y vacunarse!!!!". En tanto, en diálogo con Teleshow, Diego Brancatelli explicó “Anoche empecé a sentirme pésimo...afiebrado. Tenía un poco de tos, cansancio extremo. Y hoy amanecí peor, así que no dudé y llamé a una empresa para que vinieran a hisoparme. Me dio positivo al toque. Así que me aislé y ahora estoy controlado”. Además aseguró que llegó a tener 37.9 grados de fiebre y aseguró “Me siento como cuando me di la primera vacuna”.

Cabe recordar que en su primer Covid-19, también se contagiaron su esposa -la periodista Cecilia Insigna- y sus dos hijos. Es así que ahora el periodista tomó los recaudos necesarios ni bien se enteró de la nueva positividad, aislándose de su familia para que ellos no vuelvan a padecer el virus.

Diego Brancatelli, tras su primer covid: "El miedo es terrible porque no sabes cómo puede terminar la historia"

Allá por mayo de 2021, Diego Brancatelli le contó a Paulo Vilouta por Radio La Red AM 910 cómo se recuperaba del coronavirus. El periodista dio detalles de su internación por Covid-19, la neumonía bilateral, los síntomas que lo afectaron y el miedo.

"Recuperé bastante la voz, tratando de volver a la nueva normalidad. El miedo es terrible porque no sabes cómo puede terminar la historia", precisó Diego.

-diego-brancatelli y familia.jpeg Diego Brancatelli y su familia atravesaron el virus de Covid-19 en mayo de 2021. Ahora el periodista, ya vacunado, volvió a dar positivo hace algunas horas.

"Comienzo sin síntomas, a los 4 o 5 días empiezo con la tos e hipo. Tres días completos de hipo. Cecilia (Insinga, su mujer) da ocho días después de mi positivo. Después un lunes me levanto y fiebre". añadió. Y recordó: "Cuando me hacen los estudios, la tomografía, me da neumonía bilateral. Ahí empezó otra pesadilla que quería evitar el respirador".

"Tengo 15 días de inyecciones por delante y me tengo que cuidar en mi casa. La falta de aire es tremendo, te cuesta hablar. Lo importante es estar bien de la cabeza, es el miedo que te agarra", profundizó Diego, quien recibió el alta del sanatorio porteño privado el viernes. Y cerró: "El jueves mi mujer tendría el alta y de a poquito volveremos a la vida normal".