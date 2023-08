Eduardo Feinmann y Jonatan Viale protagonistas de un nuevo conflicto: "No hacen más el pase"

Tras las distintas versiones, Intrusos habló con ambos protagonistas de la historia. “Eduardo hay rumores que volvió la interna con Joni Viale, no hacen más el pase…”, comenzó diciendo el notero Alejandro Guatti al periodista.

“Cero, no. Es más, te digo que estoy muy enfocado en el operativo elecciones del próximo domingo 13”, contestó Feinmann. Acto seguido, optó por una particular actitud y evadió el resto de las preguntas hablando únicamente de las elecciones.

“Yo me dedico a la política, no al espectáculo. Y para mi el hecho político más importante de este año son las elecciones presidenciales”, sostuvo y concluyó sin perder la ironía: “Después del 13 si queres volvemos a hablar.... de las elecciones”.

Por su parte, Jonatan fue quien dio más detalles y aseguró: "Esta todo bien, por mi parte respeto, laburo y admiración. Trato de nunca pelearme con colegas, no me gusta la cámara, esto del perfil alto, me incomoda. Yo trato de laburar para la gente, romperme el lomo y terminó. Si hubo una discusión, ya está".

"¿Hubo una discusión?", destacó el cronista. "No, no. Estoy hablando en general", se atajó entonces el periodista.

Inmediatamente, Guatti le consultó por la ausencia de los pases entre ambos programas y Viale afirmó: "No lo se, supongo que debe haber sido algo conjunto pero va a estar todo bien".

"Ya está. Como dijo Edu seguramente, hay que concentrarse en el laburo, después veremos. Yo no quiero más quilombo y más leña al fuego", cerró.

La tremenda pelea entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale: ¿Sin vuelta atrás?

Eduardo Feinmann, conductor de El noticiero por LN+ (18 horas), y Jonatan Viale al frente de +Realidad (20) solían hacer desde siempre un extenso pase entre programas en donde hablaban de distintos temas del día y actualidad.

Sin embargo, en la edición del último martes, ya no sucedió ese cordial y divertido momento al aire y en el sitio de la periodista Laura Ubfal dieron detalles del fuerte enfrentamiento que tienen los periodistas.

Según se indicó en el citado medio, Eduardo Feinmann cree que Jonatan Viale le bloquea los invitados, los cerraría antes para su ciclo y les impediría que vayan al programa de su colega.

Feinmann habría planteado este tema muy enojado a una productora de Jonatan Viale y en el medio de su furia el periodista habría hecho referencia Mauro Viale, papá de Jonatan, quien falleció en abril de 2021 a los 73 años, hablando de cierta “costumbre familiar” en retener invitados.

Esta tensa discusión entre Feinmann y una productora de Jonatan habrían derivado en una firme decisión de éste último no hacer más el pase con su colega.

Veremos si con el correr de los días se enfría la tensa relación que existe a esta hora entre los dos o si siguen sin realizar el habitual pase de ciclos.

El tiempo será clave para ver si se calman los ánimos entre los famosos periodistas.