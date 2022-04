El cambio radical en la vida de Matías Camisani tras separarse de Dolores Barreiro

Pero además de conectarse con la religión budista, también lo hizo con la música oriental aprendiendo a tocar el sitar. Se trata de un tradicional instrumento de cuerda pulsada de la India y Pakistán, semejante a la guitarra. Así, el ex modelo armó su propio proyecto musical, llamado Mukunda Vibra Sounds, con el que tocan en sesiones de meditación zen. “Me encanta tocar a las tres de la mañana en un boliche, pero también me encanta viajar a India y meterme en un templo”, detalló Matías sobre sus nuevas costumbres.

Matías Camisani sesión de música.jpg Matías Camisani en una sesión musical de meditación zen con su agrupación Mukunda Vibra Sounds.

Claro que el ex de Dolores Barreiro confesó que los primeros de los 31 viajes a la India que ya tiene en su haber despertaron en él ese amor por abrigar esa cultura y forma de vida. "Fui 31 veces a la India, conozco casi 50 países, no es que solo fui ahí, pero siempre quiero volver". Al tiempo que agregó "Yo creo que las personas tenemos algo predestinado, no sé si viene de vidas pasadas o futuras, pero a mi India me pasó por encima".

Matías Camisani, ex de Dolores Barreiro, tiene nueva novia

Matías Camisani se animó de nuevo al amor, se puso en pareja y se fue a recorrer Perú. El modelo y músico estuvo en pareja durante más dos décadas con Dolores Barreiro, de 1997 a 2019, y tuvieron 5 hijos.

Matías reveló la identidad de su nueva pareja con unas cuantas fotos que publicó en sus redes y obtuvo varios comentarios de felicitaciones.

camisani y su novia nueva.jpg Matías Camisani y su actual pareja, Maga.

La nueva novia del músico se llama Maga, es artista y práctica la educación alternativa, según puede leerse en su Instagram. Le gusta el arte y hacer objetos de forma artesanal. Tiene dos hijos de una relación anterior a los que llama sus “cachorres”.

Estarían juntos desde febrero de 2020 y es una relación muy consolidada.