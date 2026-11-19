Sin embargo, el momento más pícaro llegó cuando Wanda decidió invertir la pregunta y quiso saber qué tenía Lizy que Sebastián también tuviera. "¿Y qué tiene Lizy que vos tengas, Sebas?", preguntó la conductora.

La humorista no necesitó demasiado tiempo para responder y lanzó una frase sin ningún tipo de filtro: "Bueno, no hace falta. Ya está". Con una clara insinuación de doble sentido, Lizy hizo una picante referencia a la intimidad de Presta y provocó una explosión de risas en el estudio. Sebastián acompañó el remate con un contundente "Ya está", mientras Wanda se tapaba la cara, completamente tentada.

Cómo fue el comentario sin filtro de Lizy Tagliani sobre Luck Ra y La Joaqui en MasterChef Celebrity

Al inicio de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe), Luck Ra quedó envuelto en una divertida situación que tuvo a La Joaqui como protagonista indirecta. Mientras seguía el desafío desde el balcón, acompañado por otros participantes, Wanda Nara le hizo una particular propuesta: cantar un tema de Luis Miguel para levantarles el ánimo a quienes se encontraban en riesgo de abandonar la competencia.

Sin dudarlo, el artista cordobés aceptó el desafío y eligió interpretar La incondicional, una de las canciones más emblemáticas del cantante mexicano. Pero lo que parecía ser un simple momento musical terminó convirtiéndose en una oportunidad para que Lizy Tagliani hiciera un comentario con doble sentido sobre la reciente ruptura del músico. "Tú, la misma de ayer, la incondicional", cantaba el músico. Y la humorista lanzó: "Tan incondicional no era".

La separación de Luck Ra y La Joaqui se produjo luego de casi dos años de noviazgo. La noticia trascendió a fines de julio, cuando ambos dejaron entrever que la relación había llegado a su fin. En aquel momento, los dos compartieron mensajes en los que expresaron afecto y consideración mutua, a pesar de haber decidido continuar sus vidas por separado.

Poco después de conocerse la ruptura, empezaron a multiplicarse las versiones acerca de qué había ocurrido entre ellos. Una de las especulaciones que tomó fuerza apuntaba a una supuesta infidelidad y mencionaba a Tuli Acosta, amiga del cantante, como una posible tercera persona. Frente a esos comentarios, Luck Ra salió a desmentir las versiones y aseguró que no había existido nadie más en la relación.

Por su parte, La Joaqui también decidió hablar públicamente sobre la separación y se refirió a los rumores que comenzaron a instalarse en las redes sociales. La artista intentó llevar tranquilidad y evitar que las especulaciones crecieran, aunque el final de la pareja continuó despertando curiosidad y numerosas reacciones entre sus seguidores.

Así, el comentario de Lizy durante la emisión de MasterChef Celebrity se convirtió en uno de esos momentos que no pasan desapercibidos. En medio de una interpretación cargada de romanticismo, la humorista encontró la oportunidad de lanzar una observación breve pero contundente, que rápidamente quedó asociada con la situación sentimental que atraviesa el cantante.