El descargo de Esmeralda Mitre con denuncia incluida tras las versiones de problemas de salud mental

"Les dejo un comunicado para desmentir todo lo que se habló de mi persona ayer, en casi todos los medios de comunicación. Mucho más no puedo decirles porque mis abogados están trabajando en el tema, pero quédense tranquilos que estoy muy bien", escribió la heredera de Bartolomé Mitre junto a un video en el que denuncia una campaña de desprestigio en su contra.

"Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Esmeralda Mitre. Quería contarles que fui víctima de una maniobra para desprestigiarme, por haber denunciado que la venta de una parte de las acciones de mi padre se hizo con firmas falsificadas, que por supuesto está comprobado. Y por haber pedido la citación a juicio de Julio Saguier, mi primo", comenzó asegurando frente a la cámara de su teléfono celular.

"Y también quiero comunicar que nunca fui internada. Estoy en mi casa con mi novio y mis amigos. Solamente fui a hacerme mis análisis clínicos anuales", cerró visiblemente molesta.

La dramática situación de salud mental de Esmeralda Mitre: impactantes videos rodeada de policías

La panelista Yanina Latorre reveló este jueves en LAM (América TV) la delicada situación que está atravesando Esmeralda Mitre: la actriz sufre adicción a las drogas y vive "casi en la indigencia".

"El abogado de Esmeralda y el abogado de la mamá de ella, Esmeralda ya estando internada en la clínica, todavía no es una clínica de salud mental, el destino de ella es salud mental, se agarraron a las trompadas. Trascartón, el novio le robó el auto", comenzó diciendo la comunicadora.

Hace un mes, la angelita había contado que Esmeralda tenía una abultada deuda de expensas y que vivía en condiciones deplorables. "Esmeralda empezó a vivir casi en la indigencia. No tiene trabajo. No existe la herencia tal que ella reclama, ni trabaja en La Nación. Ella entró con una locura y un vínculo muy tóxico a Paolo Vianini, a quien la familia habría dejado de pasarle dinero, por lo que se habla de golpes y de malos tratos de él hacia ella. Ella empezó a estar muchas horas por día con el tema de drogas. Todo esto lo digo porque la mamá lo declaró en la Justicia", relató.

Y especificó: "En su casa no tiene gas. No hay agua caliente, no tiene comida. No tiene nada para comer. Y empezó a vender todas las cosas del departamento no se sabe si ella, su entorno o su novio para comprar drogas". "Al principio la mamá intentó acercarse, fue complicado el vínculo. Le mandaba dinero, pero lo gastaba en drogas en lugar de comida", aseguró Yanina.

"A ella le sacan el celular, porque era un peligro. Encargaba la droga por ahí, era el nexo con el exterior. El novio se le metía en la casa que tampoco es una joyita", sumó.

Luego, Latorre informó: "A ella la intentaron internar varias veces, los hermanos, la madre, y nunca tuvieron suerte. Ayer su mamá se presentó en la Justicia".

Acto seguido, la rubia leyó lo que ocurrió el miércoles en la Justicia y lo que dijo la madre de Esmeralda, Blanca Isabel Álvarez De Toledo: "Estoy desesperada y no sé más que hacer. Mi hija está por morirse y no lo reconoce. Está por perder su departamento, que es lo de menos, pero se endeudó por su estilo de vida, y ahora no puede parar de consumir drogas. Y está rodeada de gente que también consume y que la están por llevar a la muerte".

"Mi hija no tiene para comer, un amigo de ella y yo le damos para la comida. Ya no le damos dinero porque se lo está gastando en drogas. Mi amiga Carol le compró una heladera porque ni siquiera eso tenía. Le roban cosas y las venden. Vive en condiciones indignas y lo más grave es que vive en condiciones peligrosas y rodeada de gente que se abusa de lo poco que le queda. Imploro a las autoridades que me ayuden a evitar que mi hija se muera y me hago responsable de este pedido", agregó.