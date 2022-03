El descargo de Flor Vigna tras sus dichos sobre Nico Occhiato

Vigna definió como "tóxica" parte de su relación con Nico. "Para amores tóxicos, ya no. No, no. Creo que me equivoqué. Que nos equivocamos”, indicó.

Vigna explicó en qué cree que se equivocó durante su noviazgo con Nico: "En su momento cometí el error de vivir para el otro. Estaba tan convencida de que era el hombre de mi vida que di todo y más".

"Pensar que nada tiene sentido sin el otro. Ves que es todo o nada con esa persona y eso es realmente muy peligroso", afirmó.

image.png

El descargo de Flor Vigna

Después de ver el revuelo que generaron sus dichos sobre su ex, Flor Vigna publicó un mensaje contundente en su cuenta de Twitter.

La actriz y cantante citó un tuit del periodista que la entrevistó, Sebastián Soldano, y escribió: "Esto está editado y sacado de contexto".

En la extensa charla con Infobae, Vigna lanzó declaraciones, que no dejaron bien parado a Nico Occhiato.

image.png

"No había descubierto nada del sexo y Lucho me enseñó otra conexión", sostuvo la ex figura de La Academia.

Ahora, al parecer, esa frase fue sacada de contexto y sus dichos fueron tergiversados.