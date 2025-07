El desgarrador relato de María Rosa Fugazot tras la muerte de René Bertrand: "Un balazo"

"Él me dijo a mí: 'vos no te preocupes, yo salgo. No tuvo tiempo'", recordó sobre la fe de su hijo en salir adelante de esa difícil situación de salud. Y comentó con dolor sobre esa dolorosa despedida: "Tuve a mi papá y mamá agarrados de la mano cuando se fueron, con él no pude".

María Rosa Fugazot remarcó además cómo se apoyan sus nietos en ella tras la muerte de Bertrand y que su nieta la abraza para sentirlo al padre: "'Perdón abuela pero como no lo tengo a papá te abrazo a vos que sos un pedacito de él'", le dice la niña.

"Me queda el orgullo de haber criado a un gran tipo", cerró la actriz muy conmovida en una charla con el periodista Pablo Layús.

El doloroso último adíos a René Bertrand

PrimiciasYa te muestra las imágenes del último adiós al actor René Bertrand, quien falleció el jueves 26 de junio a los 53 años, y fue despedido por su madre María Rosa Fugazot y sus familiares más cercanos en una ceremonia íntima, quienes lo despidieron con mucho dolor, llanto y un aplauso cerrado respetuoso.

René Bertrand, que se crió en una familia de actores, estaba casado con la actriz Belén Giménez, con quien se conoció en 2009, y tenían dos hijos en común: Sofía y Franco. La triste información de la muerte del actor la dio a conocer su amigo Gustavo Sofovich.

El artista nació en Buenos Aires el 25 de agosto de 1971 y tuvo una amplia trayectoria en teatro y televisión. En 2022, en uno de sus últimos trabajos en pantalla, formó parte del elenco de la serie El encargado para Star+, protagonizada por Guillermo Francella.

En televisión participó en varios ciclos como Los Roldán, Casados con hijos, Agrandadytos y Mi cuñado, entre otros, y estuvo al frente de muchas exitosas obras en las temporadas de verano tanto en Mar del Plata como en Villa Carlos Paz.

René y Belén se conocieron en 2008, sobre el escenario de la obra Le Referí Cornud, durante una temporada teatral en Mar del Plata. Ella era una joven actriz que ni siquiera sabía que René era hijo de María Rosa Fugazot.

Según contó en una entrevista con La Nación, se enteró tiempo después, ya en pareja. Su sorpresa fue tan grande que llegó a pensar en dejar la relación por temor a un posible rechazo de su suegra, algo que nunca ocurrió.

Con el tiempo, su vínculo se afianzó. Se casaron en 2016 en una ceremonia íntima, marcada por el amor y la complicidad. “Lo nuestro fue sin escándalos, con mucho trabajo y amor”, supieron decir. En 2018 nació su primera hija, Sofía, y tiempo después llegó Franco, su segundo hijo.

