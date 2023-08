El desopilante nuevo personaje de Claudio Rico en Polémica en el Bar

Divertidos, afilados, el humor siguió. El vendedor le aseguró que el vehículo que le ofrecía era “un auto de tres palos”, lo que hizo que Schultz se volviera a mostrar interesado, entonces le advirtió que “no hablo del precio. Tiene tres palos: dos en la trompa y uno al costado. Un colectivo, un taxi y una moto”, eso sí le aclaró que “está arreglado, lo pintamos, le pusimos lustre y sale como piña”. En ese momento, las carcajadas en el estudio casi que impedían escuchar el remate de “usadito, seleccionadito”.

Mientras de fondo se escuchaba a Cacho Castaña cantando “cara de tramposo y ojos de atorrante”, la musicalización perfecta para el momento, Mundano siguió con su oferta. Pasó a ofrecer una coupé Mercedes Benz, para aclarar como al pasar que “en realidad tenía cuatro puertas pero en el camino se le cayeron dos y quedó cupé”. Aseguró que tenía “dos mil kilómetros reales” y ante la pregunta de Schultz si solo lo usaba un anciano para los domingos dar una vuelta a la manzana, la respuesta que recibió fue “no, lo usaba un pendejo para hacer picadas, pero se la banca”.

Sin poder convencer a Schultz de la compra pero también sin devolverle la billetera, Mundano descubrió al productor Gustavo Sofovich a un costado del estudio y fue a su encuentro. Después de saludarlo, le ofreció otro auto, en este caso un Audi. “Un A4 porque a cuatro garqué con este auto”, deslizó. El productor no aceptó la oferta y divertido le comentó que “Yo le compro a Claudio SR”. Sin lograr su objetivo de venta, Mundano se fue del estudio pero antes pasó por la mesa, palmeó a Alfa y le aseguró “Nos vemos en Miami, gracias por la data”.

Mientras el vendedor se retiraba, los integrantes de la mesa le preguntaban al ex Gran Hermano si era él quien lo había traído a lo que con seriedad Alfa respondía que no lo conocía. Las risas seguían resonando en el estudio. Después de 55 años en la televisión, el programa sigue generando momentos divertidos y personajes humorísticos. Claudio Rico volvió a demostrar que no solo es un gran imitador que interpreta sin fisuras a personajes tan dispares como Javier Milei, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larrea, Cristina Kirchner o Lilita Carrió, también puede inventar nuevas criaturas. Como este vendedor de autos chamuyero y chanta, pero también desopilante.