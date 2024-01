El drama del hijo de Yuyito en Estados Unidos: "Tengo miedo"

Embed

El hijo de la ex vedette mencionó que desestimó la recomendación de los expertos y la situación en su departamento ahora es dramática: "Me dijeron que deje los grifos de agua abiertos, pero la noche pasada no lo hice y se me congeló la cañería”.

“Puede explotar la cañería. Tenés que llamar al plomero”, exclamó Yuyito, preocupada. “Estoy alquilando y todavía no les dije a los propietarios. Tengo miedo de lo que me digan”, precisó.

Stefano trató de darle tranquilidad a su mamá e indicó que, afortunadamente, tiene todo lo que necesita para pasar los días que siguen. "No paso frío en absoluto y tengo comida”, cerró.

La dura confesión de Yuyito González sobre su hija, Brenda Di Aloy, tras separarse de Cris Vanadía: "Está re mal"

Días atrás, Ángel de Brito anunció en LAM que Brenda Di Aloy y Cris Vanadía pusieron un punto final a su relación. Al parecer, a la joven no le habría gustado nada el vínculo del conductor del streaming del Bailando con la ex Gran Hermano Coti Romero.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Yuyito González contó que está preocupada por cómo atraviesa el duelo por la ruptura su hija."Hasta ayer, Brenda estaba re mal", reconoció la figura de Ciudad Magazine.

"Hoy se iba a Mar del Plata. Iba con su auto porque tiene que trabajar este fin de semana", precisó la conductora de Empezar el día sobre el presente de Brenda. "De todos modos, yo estoy como ustedes, medio de espectadora, porque ellos no vinieron a hablar conmigo", añadió.

Yuyito también se refirió la pico entre Cris Vanadía y Coti Romero en una coreo. "Lo del pico en la coreo (entre Cris y Coti) surgió ahora...", advirtió la figura de Ciudad Magazine. "Eso no debería afectarle a Brenda porque fue algo marcado por producción", exclamó Nancy Duré. "Eso es muy personal. Depende de cada pareja. Brenda no lo aceptó. Yo tampoco lo aceptaría", sentenció, tajante, la ex vedette.