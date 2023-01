¿El empresario Julián De Luca está conociendo a alguien de Gran Hermano?

Con una de sus ex parejas, la cual De Luca prefiere mantener su anonimato, mantiene una relación de amistad y prácticamente de hermandad. Julián comenta que su separación radica a partir de que confesó su bisexualidad durante su relación y ella no lo tomó de la mejor manera. A pesar de esto, él reafirma que es una excelente persona y su relación de amistad con ella está más viva que nunca.

Desde Primicias Ya se le consultó: ¿Con qué famosa te encantaría probar estar en una relación?

“Es un poco personal esta pregunta pero realmente desde muy chico que veo a Pampita en la TV y me encanta. Realmente me gusta todo de ella, su personalidad, su físico y su energía femenina dominante, es una mujer con todas las letras”.

¿Actualmente estás en pareja? ¿Con quién?

“Realmente no creo poder hablar de esto ahora mismo, pero estoy conociendo a alguien que está siendo tendencia en todos lados. Solo voy a decir que tiene una gran presencia en un programa de TV que todo el mundo está mirando ahora. Igualmente, me gusta la discreción así que supongo que si esto va para algo serio saldremos a declarar pronto, si no, quedará como una anécdota”.

En resumen, Julian De Luca es un personaje polémico en el mundo de los negocios y dudamos de que la relación que declara puede deberse a alguien del famoso programa Gran Hermano. ¿Sobre quién creés que Julián está hablando?