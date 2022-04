El enojo de Yeyo de Gregorio con Nico Vázquez: "Me terminó..."

“ Cuando en Carlos Paz fui revelación en los 3 premios de la temporada no me llamó nadie. Y con el puterío me llaman. Vende la discusión y la pelea ”, comenzó diciendo Yeyo.

Profundizando sobre la pelea que tuvo con Nico, de Gregorio dijo: "Cuando trabajé con él la segunda vez, la verdad que puse todo en sus manos pensando que me quería y me terminó cagando por dos o tres mangos de más. Se terminó quedando con plata mía, un boludo. De ahí nunca más".

Demostrando su malestar, el actor aclaró que no volvería a trabajar con él y sobre Gimena Accardi, remarcó que no tiene nada en contra de ella, que la considera una excelente actriz, pero dejó claro que no le agradó que saliera a defender a Nicolás, "sin tener nada en contra de suyo”.

“Por culpa de un problema que tuve con él, solo por ser él el marido también me viene a bardear así, pero bueno, todo bien. La respeto, es una gran actriz. Cuando trabajamos bárbaro”, agregó Yeyo de Gregorio.

Además, Yeyo de Gregorio contó que cuando Nico lo convocó para ser dirigido por él, en una obra de teatro, él estaba por irse a Disney y le pidió a Vázquez que le cuadrara el caché y que las ganancias fueran por mitad, y al regresar se encontró con todo armado: “Cuando vuelvo de Disney tenía la obra toda montada, mi foto en la pancarta de calle Corrientes, 10 funciones vendidas. Sí habíamos arreglado que iba a cobrar seis cobraba dos”.

Gimena Accardi regresó al teatro en Mar del Plata luego del accidente

Anoche, Una semana nada más, la comedia protagonizada por Nico Vázquez, Gime Accardi y Benja Rojas, arrancó su tour 2022 en el Teatro Neptuno de Mar del Plata, y fueron ovacionados por el público a sala llena.

Desde anoche y hasta el 17 de abril, los actores se presentan en el teatro Neptuno de la ciudad balnearia lo que marca la vuelta de la obra tras el accidente que sufrió Gimena en el mes de febrero.

La actriz está muy emocionada de volver a protagonizar esta exitosa comedia que debieron suspender por casi dos meses debido al accidente doméstico que sufrió a principios de febrero.

“Ayer salí a pasear con mi perra a la noche (el último paseo antes de dormir) y cuando subía la escalera se enganchó la correa y me caí, sufriendo una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero”, escribió en una historia de Instagram.

Por esta lesión, la actriz debió pasar por el quirófano, motivo por el que no pudo seguir trabajando en el teatro Radio City: “Ya consultamos con 4 traumatólogos y todos coincidieron en ir a una cirugía. Así que eso nos lleva a suspender las funciones y a priorizar la salud como siempre. Gracias por sus mensajes”.