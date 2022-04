El famoso abogado que podría ser el padrino del hijo de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández

"Estamos cerca del día que soñamos. De repente nos damos cuenta de que no seremos lo que hoy somos. Cuando lo tenga en mis brazos en el abril otoñal voy a poder cantarle "Yo no era yo antes de ti". Y entonces la familia será más grande y un nuevo ser en esta humanidad se llevará nuestro amor de padres", expresaba emocionada la primera dama hace unas semanas en Instagram.

fabiola yanez 4.jpg

Quién podría ser el padrino del hijo que esperan la primera dama y el presidente

Lo cierto es que este miércoles la periodista Mercedes Ninci, desde el ciclo radial Alguien tiene que decirlo, que conduce Eduardo Feinmann por Radio Mitre, confirmó que el nombre que piensa la primera dama y el presidente como padrino para su bebé, que se llamará Francisco Fernández Yáñez, es el del reconocido abogado Juan Pablo Fioribello.

“Siempre se hace amigo de sus clientas, es muy contenedor (Fioribello). Todos sus clientes lo quieren por eso, además de ser un gran penalista. Es muy cariñoso, le pone el oído a todo el mundo y se hizo muy amigo de Fabiola”, informó la periodista.

fabiola yanez.jpg

“No sé qué contestó el padrino, no sé si respondió sí o no. Le pidieron al abogado Juan Pablo Fioribello que sea el padrino del bebé. No me parece disparatado”, añadió Ninci, quien enfatizó: “Él es abogado, penalista. No creo que tenga ganas de quedar pegado con la política".

Juan Pablo Fioribello es conocido en el plano legal y en los medios tomó gran trascendencia en el último tiempo tras ser abogado de la actriz Andrea del Boca. Aún se desconoce si finalmente el letrado aceptará ser el padrino de Francisco.