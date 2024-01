El famoso actor que fue convocado para Tu cara me suena y tiene temor en participar del ciclo de Telefe

"Me llamaron de Tu cara me suena", confirmó Sullivan. Pero el actor por ahora puso en duda su participación ya que "no sé si me animo, es algo arriesgado, lo voy a pensar", dijo.

De todas maneras, Agustín lo evaluará en los próximos días ya que estima mucho a la gente de Telefe tras haber participado en la exitosa serie de Sandro y agradece que lo hayan convocado para "volver a casa".

Por su ado, PrimiciasYa también pudo saber que Guerci está entusiasmado por la convocatoria y su participación podría concretarse en los próximos días, una vez que finalice con las funciones de la obra Coqueluche.

-Agustín Sullivan-

¿Cuándo arranca Tu cara me suena en Telefe?

La fecha de grabación sería a fines de febrero o principios de marzo, para estrenar ese mes en el horario central de los sábados, donde estuvo PH: Podemos Hablar, y los domingos en la previa de la gala de de eliminación de Gran Hermano.

En las tres temporadas pasadas, los ganadores de Tu cara me suena argentina fueron Laura Esquivel, Ángela Torres y Diana Amarilla.

Además, el programa tuvo jurados de lujo como Elizabeth "La Negra" Vernaci. Enrique Pinti, Cacho Castaña, Miguel Ángel Cherutti y Humberto Tortonese, entre otros.