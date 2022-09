El fuerte mensaje de Bárbara Diez sobre Horacio Rodríguez Larreta: mentiras, infidelidad y escándalo

Embed

En dicha publicación, Bárbara citó una imagen con la siguiente frase: “Si un hombre miente a su esposa, me mentirá también a mí. Si es capaz de romper el juramento nupcial, será capaz de romper su juramento al servicio público”.

En la descripción, la ex mujer del jefe de Gobierno porteño escribió: "Palabras de un expresidente norteamericano. Acallaron y taparon. Me resigno a creer que da lo mismo. No debiera ser esta pequeña quien pone luz. Pero pasó el tiempo y el silencio es cómplice. La hipocresía de los que se supone nos debieran informar. Le pido el yelmo y la armadura a Dios . Un ejército de una pequeña. Basta ya de mentir. Merecemos más. Merecemos verdad. Que así sea".

Después de compartir al aire el posteo de Bárbara, la conductora de Intrusos recordó una información que trascendió apenas se conoció la ruptura de la wedding planner y Rodríguez Larreta. "Se hablo de una relación extramatrimonial y un embarazo", acotó.

barbaradiez.JPG

La periodista Nancy Duré mencionó que la ex pareja del Jefe de Gobierno porteño hizo referencia a esa versión, al ser consultada al respecto por sus seguidores en dicha publicación.

"Bárbara le respondió a un usuario, que le preguntó por los rumores de una infidelidad y un embarazo. 'No nació ningún bebé', fue su respuesta", sentenció la panelista de Intrusos.

Bárbara Diez y la serie sobre su vida, que protagoniza Celeste Cid

En 2020, luego de separarse de Horacio Rodríguez Larreta, Bárbara Diez comenzó a trabajar en la serie sobre su vida, Planners. En una nota con Para Ti, la wedding planner se mostró entusiasmada con ese proyecto.

En la ficción, su rol será interpretado por Celeste Cid, con quien Bárbara ya forjó un lazo de amistad. "Hermosa... y guardamos este secreto durante dos años. Y compartir días con vos es un sueño. Además de todo, todo... tengo una nueva amiga. Gracias Celeste Cid", escribió.

image.png

Dedicada de lleno al rodaje, Bárbara compartió con sus seguidores fotos y reflexiones acerca de lo que significa este proyecto en su vida. "Este equipazo lleva 21 años dándolo todo por cumplir sueños", explicó la empresaria. "Y los sueños se hacen realidad. No sin agacharse a levantar algo fuera de lugar. No sin esfuerzo ni sin compromiso. Con amor, pasión y equipo", agregó.

"Planners es una serie filmada en Buenos Aires que retrata los desafíos y problemas que enfrenta una agencia de organización de eventos a la hora de planificar una celebración inolvidable. Una historia que celebra el amor y la amistad, el esfuerzo y la dedicación que se esconden detrás de las fiestas", continuó Bárbara en su cuenta de Instagram. "Gracias Star + por darme este lugar como productora ejecutiva de semejante belleza", agrega la empresaria, para citar a parte del elenco que acompaña a Cid, como Guillermo Pfenning, Leticia Siciliani y Gonzalo Valenzuela.