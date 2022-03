El grave problema por el que Tamara Báez debió recurrir a la Justicia

No atraviesa las mejores horas la novia de L-Gante, Tamara Báez, debido a un dolor de cabeza que viene jugándole una mala pasada ya desde el mes de febrero cuando fue víctima de un ciberdelito. Lo cierto es que hace semanas le hackearon su cuenta de Instagram donde contaba con más de 1 millón de seguidores. Y si bien intentó recuperarla, no sólo no pudo sino que le pidieron plata para devolvérsela.