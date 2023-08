El hijo de Flor Peña enfrentó las críticas y reveló detalles de su mega fiesta de 15

“Quiero una alfombra de color verde porque es mi color favorito. Mi outfit también va a ser verde y voy a intentar que la mayoría de las cosas sean verdes”, añadió sobre la temática de la fiesta.

Juan enfrentó las críticas que recibió por celebrar sus 15. Al respecto, el joven dejó en claro que nunca se preocupó por el qué dirán: “Realmente yo me quería ir de viaje y mi mamá me presentó esta idea. Me dijo ‘Tenés que hacer fiesta de 15′”.

El hijo de la jurado de Got Talent Argentina reveló que la idea le encantó desde el primer minuto. "Y yo dije ‘wow, es buena, me copa’. Fue su base y yo la construí, en grande. Yo quería recorrer Europa, seguramente con ella, pero viajar”, remarcó.

Al finalizar, Juan manifestó que le encantaría contar con dos figuras consagradas de la música para esa noche: El Polaco y La Joaqui, que seguramente aceptarán sin dudarlo.

El importante proyecto teatral que tendrá a Flor Peña como protagonista

Este año, Flor Peña se sumó como jurado de la gran apuesta de Telefe para el prime time, Got Talent Argentina, un formato internacional que da visibilidad a los talentos ocultos del país.

La actriz es la encargada de evaluar a los participantes junto a tres artistas súper reconocidos, como son Abel Pintos, Emir Abdul Gani y La Joaqui.

Luego del culminar con las grabaciones de Got Talent Argentina, Flor Peña se prepara para afrontar otro desafío en su carrera. Según pudo saber PrimiciasYa, en el verano del 2023 y 2024, estará como protagonista de Mamma Mía, el musical.

La actriz interpretará a Donna, el personaje que en la versión cinematográfica de la historia dio vida la estrella de Hollywood Meryl Streep.

En los próximos días, Flor viajará a España para conocer a los protagonistas de Mamma Mía, el musical en Madrid.

El elenco de la adaptación argentina aún se está armando, pero falta muy poco para el anuncio oficial del espectáculo, que contará con dirección de Ricky Pashkus, producción Miguel Pardo, y estará en el Teatro Luxor.