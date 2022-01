El Juego de Carlos Paz realizó una función especial para la colonia artística

“La plaza está a un 50% de otros tiempos pero no nos detenemos, estamos contentos y conformes”

“Estamos contentos y conformes, aunque siempre queremos más y por eso confiamos en esta segunda quincena, ya que la temporada viene a un 50% de lo que es esta plaza teatral habitualmente”, analizó el actor y humorista Gaby González quien se encuentra despidiendo a su personaje “Rosita” con “El juego de Carlos Paz”, con Diego Reinhold y Mónica Farro, entre otros, en el Teatro Holiday.

El juego de Carlos Paz

“Córdoba ha sido muy castigada por el virus, la cantidad de infectados que hay hace que la gente elija otras plazas para vacacionar y que no salga de sus casas”, añadió al tiempo que comenzó a pensar en lo poco que falta para despedirse de Rosita, su alterego: “Me siento como si estuviera egresando de la escuela; fueron 15 años de hacer reír a la gente, de pasarla bien. Por ahora no lo padezco pero seguramente la voy a extrañar porque hacer reír es bueno, pero hay gente que llora hace años y quiero aportar a la sociedad, darle a la gente lo que me dio a mi hace tantos años y con mi trabajo en coaching, en las ong, quiero meterme en el Congreso para llevar algunos proyectos que los venimos gestionando hace muchos años”, afirmó.

Además, adelantó con respecto a la obra de teatro que –que anoche hizo una función especial en la que invitó a medios de comunicación, colegas y elencos que hacen temporada teatral en la ciudad- “en febrero seguramente nos meteremos en el mundo de los NFT. Le estamos poniendo tecnología al teatro porque entendemos que el negocio no solo está en la venta de entradas o sponsoreo sino también en poder mandar al mundo digital distintas imágenes y que puedan generar ingresos a la producción, que no estaba preestipulado pero como estamos regalando 10 criptomonedas por función unimos dos mundos: el de la virtualidad y el de la presencialidad”.