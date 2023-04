El mensaje de apoyo de la hermana de El Ogro Fabbiani a Uma y Amalia Ganata en medio del escándalo

El fin de semana, Uma, la hija de Amalia Granata y El Ogro Fabbiani, vivió uno de los momentos más importantes de su vida y festejó con familiares y amigos su esperada fiesta de 15. Sin embargo, su papá no estuvo presente pero sí su familia, y en ese marco la hermana del ex futbolista le manifestó su apoyo a su ex cuñada y su sobrina.